Aspinall: Nem hiszem, hogy van hozzám hasonló mentális erejű dartsos

„Nem tagadom, megkönnyebbültem, nagyon nehéz meccs volt – mondta Aspinall a meccs utáni sajtótájékoztatón. – Hetek óta nagyon jó érzésem volt, bevallom, Cameron Menzies ellen készültem, hogy majd mint két tigris, úgy küzdünk egymás ellen. Aztán Leonard legyőzte őt, amiért minden elismerésem. Úgy érzem, túl nagy nyomást helyeztem magamra, görcsösen játszottam, de a lényeg, hogy nyertem, és úgy élvezhetem a karácsonyt, hogy tudom, utána visszajöhetek, és megmutathatom, milyen a jobb Nathan Aspinall. Tavaly az első meccsemen kikaptam, rémesek voltak az ünnepek, utána fájt nézni a többieket.”

Aspinall elmondta, kisebb megfázás gyötri, de a következő meccséig több mint egy hete van, hogy meggyógyuljon. Úgy érzi, sokan lenézik, és a világbajnokságon bizonyítani akar.

„Peter Wright és Gerwyn Price hasonló cipőben jár, mint én, az elmúlt hat hónapunk nem sikerült jól, ezért rengetegen kritizálnak. A vébé jó lehetőség arra, hogy válaszoljunk – mondta a 3. fordulóban az Andrew Gilding, Martin Lukeman, Nitin Kumar hármas egyikével találkozó Aspinall. – Sokan azt mondják, nem vagyok elég jó dartsos, és nekem a tábla előtt kell bizonyítanom az ellenkezőjét, de egy ideje nem sikerül. Most is meg akartam mutatni, és bár nyertem, a játék nem volt az igazi, ezért vegyesek az érzéseim. Nem hiszem, hogy van hozzám hasonló mentális erejű dartsos, az engem ért támadásokat a magam javára tudom fordítani. Ezek többsége igazságtalan, és elsősorban abból fakad, hogy az emberek elbukják a fogadásaikat.”

A lett Madars Razma szetthátrányból győzte le Christian Kistet, de aggódik, mert visszatértek évekkel korábbi derékfájdalmai.

„Az idén kevesebbet gyakoroltam, mert építkeztünk, és elsősorban arra koncentráltam. De az elmúlt két hétben visszaálltam a tábla elé, és többet edzettem, mint valaha. Ugyanakkor érzem, hogy fáj a derekam, a színpadon is éreztem, és emiatt kicsit aggódom – mondta Razma, aki néhány éve súlyzóedzés közben érezte először a derékfájdalmat, ami azóta elmúlt. – Óvatosnak kell lennem, van négy napom a következő meccsig, a barátaimmal Londonban maradok, vigyázok magamra, minden rendben lesz.”

A lett elmondta, demoralizáló volt számára, hogy az év elején a European Tour-versenyek előtti Pro Tour-kártyás kvalifikációkon 24-ről tízre csökkentették a megszerezhető kvóták számát, ez el is vette a kedvét a játéktól. De a világbajnokságnak minden percét élvezi.

„Az Alexandra Palace-ban mindig őrületes a hangulat, mindenki imád itt játszani. Rashad Sweeting meccsét is néztem, jó volt látni, hogy élvezi, ahogy én is a saját meccsemet. Ez egy óriási parti, de közben nagy a tét, pénz és ranglistapontok, de az lesz sikeres ezen a színpadon, aki élvezi a játékot” – mondta Razma, aki a következő körben Dirk van Duijvenbode ellen játszik majd vasárnap délután.

Bár a 2012-es BDO-világbajnok Kist kikapott Razmától, megdobta a világbajnokság első kilencnyilasát. A verseny főszponzora különleges felajánlást tett, minden kilencnyilas után 180 ezer font jutalmat oszt ki, de ezt három részre bontja. 60 ezer fontot (csaknem 30 millió forintot) kap a játékos, ugyanennyit a brit prosztatarák-alapítvány, és ugyanennyit egy néző, aki az adott etapra érvényes jeggyel látogat ki az Alexandra Palace-ba.

„Kilencnyilast dobtam, de kikaptam az első fordulóban, így végül csalódottan jöttem le a színpadról – ismerte el Kist, aki a vb-indulásért járó 7500 font mellé járó 60 ezerrel többet tehet zsebre, mint a negyeddöntőbe jutók (azért 50 ezer jár), akik nem dobnak kilencnyilast. – De a pénzjutalom nagyszerű, úgy érzem, elmehetünk nyaralni januárban. Jó előérzetem volt, a napokban edzés közben kétszer is dobtam kilencnyilast. Az is fantasztikus, hogy ezzel másokon is segítettem.”

A prosztatarák-alapítvány a mostani 60 ezer mellett a vb-n dobott minden 180-as körért kap még ezer fontot is. A közönségből kiválasztott nyertes egy suttoni vasutas, tíz éve volt először az Alexandra Palace-ban, és most látogatott ki újra a nagyapjával, akitől a születésnapjára kapta a belépőt.

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

Szerdai eredmények

1. forduló

Jim Williams (walesi, 94.1)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki, 86.63) 2:3

Madars Razma (lett, 90.65)–Christian Kist (holland, 94.9) 3:1

Ricky Evans (angol, 86.23)–Gordon Mathers (ausztrál, 87.57) 3:2

2. forduló

Nathan Aspinall (angol, 12., 88.03)–Leonard Gates (amerikai, 83.41) 3:1

A csütörtöki program

13.30 (Tv: Sport1)

1. forduló

Chris Landman (holland)–Li Lok-jin (hongkongi)

Callan Rydz (angol)–Romeo Grbavac (horvát)

Martin Lukeman (angol)–Nitin Kumar (indiai)

2. forduló

Gabriel Clemens (német, 27.)–Robert Owen (walesi)

20.00 (Tv: Sport1)

1. forduló

Nick Kenny (walesi)–Stowe Buntz (amerikai)

Mensur Suljovic (osztrák)–Matt Campbell (kanadai)

Scott Williams (angol)–Niko Springer (német)

2. forduló

Michael Smith (angol, 2.)–Kevin Doets (holland)

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Thibault Tricole (francia, 80.61)–Joe Comito (ausztrál, 81.25) 3:1

Nick Kenny (walesi)–Stowe Buntz (amerikai)

Jermaine Wattimena (holland, 98.54)–Stefan Bellmont (svájci, 92.95) 3:0

Wesley Plaisier (holland, 82.56)–Azemoto Rjuszei (japán, 79.23) 3:2

Alan Soutar (skót, 84.19)–Kai Gotthard (német, 89.10) 1:3

Madars Razma (lett, 90.65)–Christian Kist (holland, 94.9) 3:1

Connor Scutt (angol, 101.92)–Ben Robb (új-zélandi, 82.64) 3:0

Luke Woodhouse (angol, 94.38)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki, 81.11) 3:0

Ryan Meikle (angol, 83.53)–Fallon Sherrock (angol, 81.81) 3:2

Ian White (angol)–Sandro Eric Sosing (Fülöp-szigeteki)

Ryan Joyce (angol, 92.97)–Darius Labanauskas (litván, 89.62) 3:1

Mensur Suljovic (osztrák)–Matt Campbell (kanadai)

Scott Williams (angol)–Niko Springer (német)

Ricardo Pietreczko (német, 88.68)–Cung Hsziao-csen (kínai, 84.03) 3:0

Cameron Menzies (skót, 83.77)–Leonard Gates (amerikai, 82.96) 1:3

Martin Lukeman (angol)–Nitin Kumar (indiai)

Kevin Doets (holland, 88.13)–Noa-Lynn van Leuven (holland, 87.02) 3:1

Richard Veenstra (holland)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

Stephen Burton (angol)–Alexander Merkx (holland)

Karel Sedlácek (cseh)–Rhys Griffin (walesi)

Mickey Mansell (északír)–Goto Tomoja (japán)

Florian Hempel (német)–Jeffrey de Zwaan (holland)

Kim Huybrechts (belga, 96.92)–Keane Barry (ír, 94.97) 1:3

Wessel Nijman (holland)–Cameron Carolissen (dél-afrikai)

James Hurrell (angol, 88.75)–Jim Long (kanadai, 79.17.) 3:0

Chris Landman (holland)–Li Lok-jin (hongkongi)

Jeffrey de Graaf (svéd, 92.30)–Rashad Sweeting (bahamai, 82.88) 3:1

Jim Williams (walesi, 94.1)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki, 86.63) 2:3

Ricky Evans (angol, 86.23)–Gordon Mathers (ausztrál, 87.57) 3:2

Niels Zonneveld (holland, 93.19)–Robert Owen (walesi, 91.64) 1:3

William O’Connor (ír)–Dylan Slevin (ír)

Callan Rydz (angol)–Romeo Grbavac (horvát)

A 2. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Humphries (angol, 1., 90.79)–Thibault Tricole (francia, 85.62) 3:0

Raymond van Barneveld (holland, 32.)–Nick Kenny (walesi)/Stowe Buntz (amerikai)

James Wade (angol, 16., 97.01)–Jermaine Wattimena (holland, 99.17) 0:3

Peter Wright (skót, 17., 89.63)–Wesley Plaisier (holland, 93.77) 3:1

Stephen Bunting (angol, 8.)–Kai Gotthard (német)

Dirk van Duijvenbode (holland, 25.)–Madars Razma (lett)

Damon Heta (ausztrál, 9.)–Connor Scutt (angol)

Mike De Decker (belga, 24., 87.38)–Luke Woodhouse (angol, 88.38) 1:3

Luke Littler (angol, 4.)–Ryan Meikle (angol)

Ritchie Edhouse (angol, 29.)–Ian White (angol)/Sandro Eric Sosing (Fülöp-szigeteki)

Danny Noppert (holland, 13.)–Ryan Joyce (angol)

Ryan Searle (angol, 20.)–Mensur Suljovic (osztrák)/Matt Campbell (kanadai)

Rob Cross (angol, 5.)–Scott Williams (angol)/Niko Springer (német)

Gian van Veen (holland, 28.)–Ricardo Pietreczko (német)

Nathan Aspinall (angol, 12., 88.03)–Leonard Gates (amerikai, 83.41) 3:1

Andrew Gilding (angol, 21.)–Martin Lukeman (angol)/Nitin Kumar (indiai)

Michael Smith (angol, 2.)–Kevin Doets (holland)

Krzysztof Ratajski (lengyel, 31.)–Richard Veenstra (holland)/Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

Chris Dobey (angol, 15.)–Stephen Burton (angol)/Alexander Merkx (holland)

Josh Rock (északír, 18.)–Karel Sedlácek (cseh)/Rhys Griffin (walesi)

Jonny Clayton (walesi, 7.)–Mickey Mansell (északír)/Goto Tomoja (japán)

Daryl Gurney (északír, 26.)–Florian Hempel (német)/Jeffrey de Zwaan (holland)

Gerwyn Price (walesi, 10. kiemelt, 91.32)–Keane Barry (ír, 86.81) 3:0

Joe Cullen (angol, 23.)–Wessel Nijman (holland)/Cameron Carolissen (dél-afrikai)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–James Hurrell (angol)

Brendan Dolan (északír, 30.)–Chris Landman (holland)/Li Lok-jin (hongkongi)

Gary Anderson (skót, 14.)–Jeffrey de Graaf (svéd)

Ross Smith (angol, 19.)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)

Dave Chisnall (angol, 6.)–Ricky Evans (angol)

Gabriel Clemens (német, 27.)–Robert Owen (walesi)

Dimitri Van den Bergh (belga, 11.)–William O’Connor (ír)/Dylan Slevin (ír)

Martin Schindler (német, 22.)–Callan Rydz (angol)/Romeo Grbavac (horvát)