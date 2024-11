Vívás: egyetlen magyar vívhat a női párbajtőrözők vancouveri vk-viadalának főtábláján

Magyar idő szerint csütörtökön este hatkor kezdődött Vancouverben a párbajtőrözők világkupa-viadalának női selejtezője, ahol a magyar színeket három versenyző, Dékány Kinga, Salamon Réka és Kálmán Gyöngyvér képviselte – párizsi bronzérmesünk, Muhari Eszter a viadal második kiemeltje (a világranglistán jelenleg a negyedik helyen áll), így nem kellett pástra lépnie az első napon.

A csoportkör után Kálmán elbúcsúzott, majd az egyeneses kieséses szakasz első körében Salamon Réka is csatlakozott hozzá. Sajnos a főtáblára jutásért a még állva maradó magyar, Dékány is kikapott – egyetlen tussal, így szombaton a főtáblán egyedül Muhari köthet be a nők között.

Hogy a férfiak mezőnyében kinek szurkolhatunk, az csak pénteken éjszaka dől el.

Az biztos, hogy Koch Máté és Andrásfi Tibor ott lesz a páston (mindketten kiemeltek), további öt magyar (Kovács Gergely, Somody Soma, Osman-Touson Maruan, Kulcsár Viktor, Hamilton-Meike Jonathan) a selejtezőben vívhatja ki a főtáblás szereplést.

VILÁGKUPAVERSENY, VANCOUVER

PÁRBAJTŐR

NŐK, EGYÉNI

A csoportmérkőzéseken: Muhari Eszter (kiemelt), Dékány Kinga 4/2, Salamon Réka 2/3, Kálmán Gyöngyvér 2/4

A 96 közé jutásért: Luty (francia)–Salamon 15:10

A 64 közé jutásért: Sont (román)–Dékány 14:13