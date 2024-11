Márton Viviana: Még mindig kiráz a hideg

– Feldolgozta már hogy olimpiai bajnok? Mert augusztusban napokig nem hitte el, hogy győzött Párizsban…

– Néhány hónap eltelt azóta, már sikerült felfognom és elhinnem, mi is történt – válaszolta a Nemzeti Sportnak a Tenerifén született 18 éves Márton Viviana, aki a párizsi olimpián a 67 kilogrammosok között aranyérmet szerzett és ezzel a sportág első magyar ötkarikás bajnoki címét szállította. – Amikor az olimpiára gondolok vagy videót látok róla, még mindig kiráz a hideg, mert hatalmas eredményt értem el.



– Újra meg újra meg szokta nézni a döntőt?

– Igen, amikor kedvünk van, leülünk és egy-két meccset megnézünk a testvéremmel, Luanával és a családdal.



– Hol tárolja az érmet?

– Még dobozban van, az íróasztalomon, de tervezem, hogy veszek egy klassz vitrint, és szépen elrendezem az eddig nyert érmeket. Az arany sokat utazott a nyáron, gyakran vittük magunkkal megmutatni eseményekre, rendezvényekre.



– Mekkora változást hozott a győzelem a mindennapjaiban?

– A hétköznapjaimon semmit sem változtatott, legfeljebb annyit, hogy többen ismernek, megszólítanak, rám köszönnek. Az edzés, a család, a munka, minden olyan maradt, mint Párizs előtt volt.



– Hogyan telik egy napja?

– Egy mentális master coaching szakra járok itt, Madridban, ezzel a koncentrációmat fejlesztem. Ez egy egyéves kurzus, a stresszkezelésben segít. Reggel edzek, utána pihenek, megírom a leckét, este még egyszer edzek. Ja, online végzem az iskolát, heti periódusokban kapjuk a tanulnivalót és a házi feladatot, így nyugodtabb, szabadabb az élet.

– És a továbbtanulás?

– Jövő nyáron, ha a kurzusnak vége, majd eldöntöm. Még nem tudom, mi lesz pontosan, de van egy olyan elképzelésem, hogy ha lesz időm és akaraterőm, akkor megyek tovább főiskolára vagy egyetemre. Erőnléti edzőnek tanulni jó lenne, az tetszik, Madridban sok lehetőség van, lenne miből választani.

– Erre az évre mik a tervei?

– Edzek, tanulok, de nincs fontos verseny a közeljövőben. Tenerifén lesz majd egy kéthetes edzőtábor, azon szeretnék részt venni. Aztán jövő októberben Kínában lesz a világbajnokság, arra készülök, mert a következő célom, hogy vb-győztes legyek.

– Milyen súlycsoportban?

– Vagy az olimpiaiban, 67 kilogrammban, vagy 62-ben, majd az edzőnkkel megbeszéljük, melyikben.

– Mondta, hogy népszerűbb lett Párizs óta. Nem zavarja?

– Dehogy, sőt, nekem bejön, hogy sokan ismernek. Mondok egy példát! Amikor megnyertem az aranyérmet és a magyar olimpiai csapat kitette a közösségi oldalán a sikeremről írt bejegyzést, utána egy híres ausztrál DJ, zeneszerző, Timmy Trumpet is kommentelt, ami elég szürreális volt. A felesége magyar, én is ismerem a zenéjét.



– Hogy megy a vezetés?

– A KRESZ-vizsgát letettem, körülbelül két hete kezdtem el vezetni. Luanával ezt is együtt csináljuk, utánam ő következik mindig, ugyanaz az oktatónk. Remekül megy, bár még Madrid közvetlen belvárosában nem gyakoroltunk, de olyan helyeken igen, ahol nagy a forgalom.

– Hol tölti az ünnepeket?

– Még nem tudjuk pontosan, hogy Magyarországon vagy Spanyolországban leszünk, az biztos, hogy a szentestét Madridban töltjük. A tábor 26-án kezdődik, ezen huszonöt ország versenyzői vesznek részt, lehet, hogy csak később megyünk haza. Aztán lesz egy kis szünetünk, akkor szeretnénk elmenni néhány napra valahová a családdal.