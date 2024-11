Darts: négy magyar versenyző készül a pénteken kezdődő WDF-világbajnokságra

Négy magyar játékos kvalifikált a november 29. és december 8. közötti WDF-világbajnokságra – a férfiaknál Kovács Patrik második, a nőknél Ihász Veronika harmadik, a 21 éves Tekauer Gréta a felnőttmezőny harmadik legfiatalabb indulójaként első szereplésére készül Lakeside színpadán csakúgy, mint az ifjúsági fiúknál Szoták Balázs. Bár ezúttal ifjúsági lány kategóriában nem versenyez honfitársunk, miután a tavaly ezüstérmet szerző Turai Krisztina néhány ponttal ugyan, de lemaradt a ranglistás kijutásról, és idén nem lesz ott a WDF-vb-n, így is szép számú magyar csapat utazik ki pénteken a viadal helyszínére, az angliai Frimley Greenbe.

„Nagyon örülünk annak, hogy az elnökség nemcsak betartani, hanem tartani is képes az ígéretét a világbajnoki kijutást illetően – mondta Balázs Gábor, a Magyar Dartsszövetség elnöke a szervezet keddi sajtótájékoztatóján a Magyar Sport Házában. – Mióta a Covid után a WDF háza táján is újraindult az élet, három vébét rendeztek, melyekre összesen tíz magyar játékos jutott ki – az ezt megelőző több mint harminc évben ez a szám nulla volt. Ihász Veronika mind a három, szóban forgó világbajnokságra kijutott, reméljük hosszú távon megőrzi jó szokását. Tekauer Gréta hét tornagyőzelmet számlál idén, ez és a befektetett munka, energia, pénz, számos külföldi verseny mind hozzájárult a kvalifikációjához. Kovács Patrik szinte már tavaly kiharcolta a kijutást, idén csak védte a pontjait, míg a tizennégy éves Szoták Balázs már két éve berúgta az ajtót hazai és nemzetközi szinten is, fiatal kora ellenére nagy nemzetközi rutinja van, tavaly három, idén egy érmet nyert az ifjúsági Európa-bajnokságon, februárban pedig megnyerte a TOTO Dutch Opent. Ifjúsági lány kategóriában ezúttal lemaradtunk, amit sajnálunk, mert Magyarország ismét az a nemzet lehetett volna, amely minden kategóriában indíthat játékost, de a négyes létszám is abszolút reprezentálja a magyar darts erősödését.”

Az elnök elmondta, amikor 2019-ben átvette a szövetséget, még 55 tagegyesülete volt a szervezetnek, azóta pedig ez a szám 100 fölé nőtt, valamint a nyáron sikeres edzőképzést tartottak, melyen több mint húszan vettek részt sikeresen. Emellett röviden kitért a WDF pontozási rendszerének aránytalanságaira is. „Patrik helye volt a legstabilabb, Veronika és Gréta esetében viszont jóval nehezebb volt az út. Annyiból kicsit igazságtalan a pontrendszer ugyanis, hogy az angolszász országok, Ausztrália, Új-Zéland, Kanada, az Egyesült Államok, valamint Nagy-Britannia Írországgal közösen önálló régiót alkot a WDF-ben, az itteni listavezetők személyében már mindannyiuk önállóan kiállíthat egy-egy versenyzőt, továbbá igen sok viadalt rendeznek többnyire tőlünk igen távol, ezzel együtt régiónként akár három-négy játékos is közülük kerülhet ki. Ez a férfimezőnyben negyvennyolc kijutónál nem annyira vészes, a hölgyek huszonnégyes mezőnynénél már annál inkább – az, hogy Kelet-Európában négy magyar versenyző harcolhatott a kvalifikációért a felnőttek között, és hárman ki is jutottak, szintén a növekvő erőnket mutatja” – tette hozzá Balázs Gábor.

A felnőttmezőny létszáma tehát változatlanul 48 a férfiaknál, 24 a nőknél, az ifjúsági versenyt azonban a fiúknál négyről nyolc-, a lányoknál kettőről négyrésztvevősre emelték, és már nemcsak selejtezőről, hanem a világranglistáról is lehetett kvalifikálni. A felnőttek között versenyző honfitársaink valamennyien november 30-án, szombaton lépnek tábla elé az első fordulóban. A kelet-európai ranglistáról kijutó, a vb-kvalifikációs világranglistán 26. Kovács Patrik a svéd Björn Lejonnal (WDF-38.), míg Tekauer Gréta (21.) az új-zélandi Wendy Harperrel (12.) a délutáni szakaszban kezd. Az előző két vb-n egyaránt meccset nyerő, 2022-ben a nyolcaddöntőben Beau Greavesnek dobott 164-es kiszállóval újoncként női Lakeside-rekordot döntő Ihász Veronika (24.) a két évvel ezelőtti vb-n döntős angol Kirsty Hutchinsonnal (18.) este mutatkozik be. Szoták Balázs (4.) a német Florian Preisszel (23.) jövő pénteken, délután játssza negyeddöntőjét.

„Továbbra is azt gondolom, hogy a jelenlegi világbajnoki mezőny tudása, valamint a sportágban rejlő bizonytalanság alapján bárki veszíthet az első körben, és bárki eljuthat a döntőig. Ezzel nem érmeket szeretnék jósolni, csak arra utalok, hogy az utóbbi évek világversenyein látottak alapján egyértelműen a sorsolástól és a pillanatnyi formától függ majd a vébé kimenetele. Lakeside színpada egy ikonikus helyszín, minden dartsos életében legalább egyszer meg kell adasson, hogy eljut oda” – zárta a sajtótájékoztatót az MDSZ elnöke.