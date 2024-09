Sport és Innováció Konferencia a TF és a Nemzeti Kézilabda Akadémia szervezésében

Az egyetem tájékoztatása szerint a hetedik alkalommal sorra kerülő „Sportinnónak” a nyitónapon a NEKA, 17-én pedig a TF ad otthont, míg a köztes két napon a 2. Biomechanika szimpózium várja vendégeit a novembertől fennállásának 100. évfordulóját ünneplő TF-en. Tavaly a hatodik sporttudományi seregszemlére több mint ezren látogattak el.

„Mint minden Sport és Innováció Konferencia, az idei is az aktualitásokra épül, és ez is tartogat érdekességeket és természetesen sztárvendégeket – jelentette ki Sterbenz Tamás, a TF rektora. – A párizsi olimpia miatt az ötkarikás játékok lesz a konferencia egyik fő témája. Neves TF-es és más szervezetek szakemberei, valamint az olimpiát megjárt és érmet nyert sportolók – köztük több TF-es hallgató – részvételével vitatjuk meg a játékok főbb tanulságait sportági bontásban. Megosztja velünk tapasztalatát többek között az olimpiai bajnok párbajtőröző Koch Máté, az olimpiai ezüstérmes kardvívó Rabb Krisztián, a negyedik helyet elért Németh Nándor úszó, Ekler Luca paralimpiai bajnok atléta és Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó. A sporttudományos programok mellett lesz Sportinno Expo, melynek során piaci partnerek, sportegyesületek, szakszövetségek, sportszolgáltatók és más kiállítók mutatkoznak be a sportszakma és a sporttudomány képviselőinek, továbbá a nagyközönségnek” – tette hozzá Sterbenz Tamás.

A konferenciahét október 10-én a Magyar Olimpiai Bizottság legjobb párizsi fotóiból összeállított kiállítás megnyitójával kezdődik, a friss olimpiai bajnok – és nem mellékesen TF-es – Koch Máté vívó részvételével. Négy nappal később kerekasztal-beszélgetésekkel, sportági elemzésekkel – többek között kézilabda, vízilabda, kosárlabda, kajak-kenu – Balatonbogláron, a NEKA-n kezdődik el hivatalosan is a rendezvény. Október 15-én és 16-án a TF100 programsorozat keretében, a Kineziológia Tanszék szervezésében zajlik majd a 2. Biomechanika szimpózium neves külföldi szakemberek és előadók részvételével. A NETRISK Sportinno utolsó napján délelőtt többek között Ansgar Thiel, Európa egyik leghíresebb sportegyeteme, a kölni Deutsche Sporthochschule új rektora, Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja és Radák Zsolt tudományos és innovációs rektorhelyettes tart előadást.

A délután folyamán három szekcióban folytatódik a rendezvény „2024 Párizs – sportági elemzések”, „Fenntarthatóság a sportban” és „Olimpiai elemzések a TF szakértőivel” címmel. Az első szekcióban az érdeklődők találkozhatnak Németh Nándorral, Gulyás Michelle-lel és Csielka Márk prehabilitációs szakemberrel, az országúti mezőnyversenyben olimpiai negyedik Vas Blanka és Valter Attila erőnléti edzőjével. Ezzel párhuzamosan Lacza Gyöngyvér tanszékvezető irányításával zajlik majd a „Fenntarthatóság a sportban” című szekció több külföldi előadó részvételével. Az „Olimpiai elemzések a TF szakértőivel” szekcióban jelen lesz Ekler Luca, Koch Máté és a szintén TF-re járó Rabb Krisztián.