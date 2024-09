Mocsári Bence Eb-aranyérmes a paratriatlonosoknál

Pécsi klubjának vasárnapi közleménye szerint a 24 éves, paralimpiai 5. Mocsári óriási hajrával 56 perc 48 mp alatt ért célba, s egyetlen másodperccel előzte meg a portugál Filipe Marquest. A harmadik helyen az ír Tom Williamson végzett.

„Ez karrierem fénypontja, az biztos! Nagyon kemény menet volt. Őszintén, nagyon elfáradtam, kiadtam mindent magamból, de közben élveztem is a versenyt. Jólesett elsőként átszakítani a célszalagot. Nagy sprint volt a vége, ám nagyon jó volt nyerni. Innen már csak felfelé szeretnék menni, ami talán túlzásnak hangzik, de ez szép eredmény és keményen megdolgoztunk érte, amiből kijött ez végre. Jó volt az 5. hely a paralimpián, ám ott elestem, pedig anélkül meglett volna a 4. hely, ez most jó revans. Jólesett végre kiadni magamból mindent és a maximumot nyújtani” – mondta a friss Európa-bajnok paratriatlonos, Mocsári Bence.

„Nagyon sokat jelent nekünk ez a győzelem, mert a paralimpián 4 másodperccel kapott ki a portugáltól és az nagyon fájt neki. Az eséssel vesztett 25 másodpercet és magát hibáztatta egy kicsit. Persze az 5. hely is csodálatos volt, de nagyon bizonyítani akarta, hogy képes megverni portugál riválisát és nagy eredmény, hogy ezzel Európa-bajnoki címet is sikerült szereznie. A tavalyi világbajnoki 4. hely és a paralimpiai 5. után most ez hihetetlen szintlépés Bencének” – tette hozzá az edzője, Tóth Szilárd.

Szombaton Lehmann Csongor az épek versenyében ugyancsak aranyérmet szerzett.