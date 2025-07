Lehmann Csongor megállíthatatlan hazai pályán, magyar arany és bronz a világkupán

Lehmann Csongor, a világkupa győztese

Még annál is jobban alakult a világkupa, ahogy terveztem. A kerékpáros elmenésünk nyugodttá tette a versenyt, de nagyon keményen kellett dolgoznunk azért, hogy kialakítsuk a negyven-ötven másodperces előnyünket. Akadtak nehéz pillanatok, de végig motiváltak maradtunk, mindenki szépen kivette a részét. Próbáltam elöl leszállni a kerékpárról, a futás során rögtön nagy tempót diktáltam, hogy elszakadhassak, ekkor kezdett tudatosulni, hogy meglehet az ötödik győzelem. A hazai közönség is segített, az utolsó körben leginkább már csak élvezni akartam a versenyzést, és beengedni a kintről jövő támogatást. A hét végén Hamburgban folytatódik a világbajnoki sorozat, tagja vagyok a vegyes váltónak is, remélem megőrzöm a formámat. Dévay Márk, vk-3.

Nagyon jó volt az egész hétvége, szombaton is jó futamunk volt. Elúsztunk, eltekertünk, nagyon lazát futottam, végig az órámat néztem, nyugis tempóban haladtam, így maradt energiám a döntőre. Az úszás elején kicsit elkavarodtam, felakadtam a bójára, de utána jól kihoztam magam belőle. Bringán Csongival jól dolgoztunk össze, a francia versenyző sokszor kihagyta a rá eső részt. Nagyon nyomtuk, örömmel és bizakodva kezdtem meg a futást. Nagyon mélyről jövök vissza a sérülésem miatt, nemcsak fizikailag, de mentálisan is megviselt az az időszak. Kellett ez a dobogó, mint egy korty víz. Szerencsére a mi versenyünkre megérkeztek a nézők, köszönet illeti őket a szurkolásért. Jokohama után egy jó blokkot csináltam, miután beteg lettem Japánban, egy versenyt kihagytam, mert nem akartam túlerőltetni magam, a futásomon dolgozni kellett, mert rengeteg kimaradt télen. Úgy érzem, hogy a következő hétvégi, hamburgi versenyre pozitívummal érkezem meg.