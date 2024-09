Hungarian Darts Trophy: Wright és Barney a továbbjutók között, Smith és Cullen is búcsúzott

Az élvezetes mérkőzéseket nem kizárólag a sztárjátékosok hozzák el, de az élmezőny tagjai jó ajánlólevélnek számítanak a nagy meccsekre – a PDC profi dartsszervezet év eleji szabálymódosításának (már nemcsak a Pro Tour, hanem a világranglista legjobb 16 játékosa is kvalifikál az egyes European Tour-fordulókra) következtében pedig már az első nap estéjén olyan párosítások jöttek össze a Hungarian Darts Trophyn, amelyek akár nyolcad- vagy negyeddöntőnek is beillettek volna bármely korabeli PDC-világbajnokságon. A jó szórakozás pedig nem is maradt el.

Az esti program legizgalmasabb mérkőzését a kétszeres világbajnok skót Peter Wright és a két évvel ezelőtti magyar torna győztese, az az évi Masters-bajnok angol Joe Cullen vívták egymással. Az Európa-bajnoki címvédő Wright gyengébben kezdett, gyorsan 2–0-s hátrányba került, a skót azonban hamarosan felzárkózott – öt 180-nal is megörvendeztette a közönséget, és elkezdte annyival jobban dobálni a tömeget, hogy a végül 26%-on rekedő kiszállózásával együtt is tartotta a lépést angol riválisával, majd erősebb volt a végjátékban. Kilencvenhatos átlaggal, egymás után két tizenkét nyilassal zárta le a találkozót, 5–5-nél hátsó pályáról nyerte meg a mérkőzést – ez volt az egyetlen, de a legjobb pillanat, amikor vezetett a meccsen.