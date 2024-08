Utánpótlás kick-box vb: magyar arany- és bronzérem a zenés puszta kezes formagyakorlatokban

A hazai szövetség tájékoztatása szerint a harmadik versenynapon a zenés puszta kezes versenyszámok kerültek sorra.

„Nagyon erős a formagyakorlatos mezőny, a legjobb európai nemzetek mellett kiváló versenyzők érkeztek az amerikai kontinensről is. Bosszantó, hogy ugyanakkor sokszor csak hajszállal csúsztunk le a dobogós helyekről, hiszen több versenyzőnk is így lett negyedik. Így is sikerült már begyűjtenünk tizenkét érmet, amiből hét egyéni és öt pedig csapat kategóriákban született” – értékelte az első három nap szereplését Puravecz Péter, a szakág hazai vezetője, majd hozzátette, a csütörtöki, utolsó formagyakorlatos napon egyéniben és csapatban is újabb elsőségekre számít a magyaroktól.