Megvan a Hungarian Darts Trophy automatikus indulóinak listája

A PDC European Tour versenyeire az idén új rendszerben töltik fel a mezőnyt, korábban csak a Pro Tour-ranglista első 16 helyezettje szerzett automatikus indulási jogot, de 2024-ben már a világranglista top 16-ja is indulhat, és a Pro Tour-rangsorból az a 16 legjobb dartsos kerül főtáblára, amely nincs a PDC legjobbjai között. A Hungarian Darts Trophyra a július 21-i ranglisták alapján kvalifikálnak. Egyetlen formális kérdés van még, ha James Wade szombat este legyőzi Luke Humphriest a blackpooli World Matchplay elődöntőjében, akkor a világranglistáról jut be, ha kikap, akkor a Pro Tour-rangsorról – Danny Nopperttel cserélne helyet, de így is mindketten biztos résztvevőnek számítanak.

Sőt, ez még a kiemelést sem befolyásolja, hiszen azt a Pro Tour-ranglista alapján állapítják meg, és a Matchplayen már nem osztanak Pro Tour-pontokat (ezeket csak a Players Championship és a European Tour viadalain lehet szerezni). Azaz a kiemeltek listája már adott, tudjuk, ki az a 16 játékos, aki pénteken még nem áll a pódiumra, csak szombaton csatlakozik a küzdelemhez. Ilyen Luke Littler és a kiemelés terén hetek óta borotvaélen táncoló Michael van Gerwen, aki a szeptember eleji ET-tornákon csak mások visszalépése esetén lehet kiemelt, a MVM Dome-ban viszont 16. lesz.

De pénteken is láthat szupersztárokat a közönség, hiszen a Pro Tour-ranglistás helyezése alapján nem lesz kiemelt Michael Smith, Jonny Clayton, Nathan Aspinall, Joe Cullen, Dimitri Van den Bergh, Peter Wright és Raymond van Barneveld sem. Visszalépésekre mindig van esély, a tavaszi ET-versenyeken rendszeresen többen is lemondták a szereplést, de a Hungarian Darts Trophy szeptember végén, az őszi nagy tornák előtti időszakra esik, a legjobbak számára is remek felkészülési lehetőség – tavaly senki sem lépett vissza a budapesti tornától.

A mezőny augusztus 3-án válik teljessé, akkor rendezik meg a Pro Tour-selejtezőt, amelyen 10 játékos szerezhet még jogot az indulásra.

HUNGARIAN DARTS TROPHY

A RANGLISTÁKRÓL INDULÁSI JOGOT SZERZŐK

VILÁGRANGLISTA (16 fő): Luke Humphries (angol), Michael Smith (angol), Michael van Gerwen (holland), Rob Cross (angol), Nathan Aspinall (angol), Gerwyn Price (walesi), Dave Chisnall (angol), Jonny Clayton (walesi), Damon Heta (ausztrál), Dimitri Van den Bergh (belga), Ross Smith (angol), Peter Wright (skót), Chris Dobey (angol), Joe Cullen (angol), Stephen Bunting (angol), Danny Noppert (holland)/James Wade (angol)

PRO TOUR-RANGLISTA (16 fő): Danny Noppert (holland)/James Wade (angol), Josh Rock (északír), Andrew Gilding (angol), Ryan Searle (angol), Gary Anderson (skót), Martin Schindler (német), Luke Littler (angol), Krzyszfof Ratajski (lengyel), Daryl Gurney (északír), Raymond van Barneveld (holland), Brendan Dolan (északír), Gian van Veen (holland), Ricardo Pietreczko (német), Luke Woodhouse (angol), Ryan Joyce (angol), Ritchie Edhouse (angol)

PRO TOUR-SELEJTEZŐ (10): augusztus 3., Milton Keynes, Anglia

MAGYAR SELEJTEZŐ (4): Bezjian Alberto, Csóka András, Jehirszki György, Végső János

KELET-EURÓPAI SELEJTEZŐ (1): Sebastian Bialecki (lengyel)

ÉSZAK-EURÓPAI SELEJTEZŐ (1): július 26., Slangerup, Dánia

A KIEMELTEK LISTÁJA: Dave Chisnall (angol, 1.), Ross Smith (angol, 2.), Luke Humphries (angol, 3.), Gerwyn Price (walesi, 4.), Gary Anderson (skót, 5.), Danny Noppert (holland, 6.), Josh Rock (északír, 7.), Stephen Bunting (angol, 8.), Damon Heta (ausztrál, 9.), Ryan Searle (angol, 10.), Martin Schindler (német, 11.), Rob Cross (angol, 12.), Gian van Veen (holland, 13.), Chris Dobey (angol, 14.), Luke Littler (angol, 15.), Michael van Gerwen (holland, 16.)