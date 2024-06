Százhúszan jelentkeztek az őszi szegedi hőlégballon-világbajnokságra

A közlemény szerint a majd egy hétig tartó versenyre a világ minden részéről érkező ballonosok listájából kiderül, hogy mennyire kortalan ez a repülősport. A világ legnagyobb hőlégballonos megméretésén a magasba száll majd az idén 75. életévében járó David Bareford. A Nagy-Britanniából érkező versenyző 1974-ben repült először ballonjával, az elmúlt években kétszer nyert világbajnokságot és szintén kétszer végzett az első helyen Európa legjobbjai között, és ő volt a 2019-es Mallorcai és a 2021-es szegedi Európa-bajnokság versenyigazgatója is. A veterán klasszis fia is ezt a sportot választotta, ő ifjúsági kategóriában és a felnőttek között is megnyerte már a világbajnokságot.

A szegedi verseny legfiatalabb résztvevője Belgiumból érkezik majd. A 2004-ben született Maarten Deleersnyder mindössze 2023 óta pilóta, és már egy 4. helyezést tudhat magáénak az ifjúsági világbajnokságon.

Több női pilóta is szerepel a nevezők közt, közülük egy hazai is, Becz Rita, aki számos nemzetközi és magyar bajnokságon és női világversenyen, így például tavaly Ausztráliában, a női világbajnokságon bizonyította tudását, és a 11. helyen végzett. A nézők számára rendkívül látványos hőlégballonozás, a pilótáknak komoly technikai kihívás. A repülés során a versenyzők gyakran több, egymást követő feladatot kapnak, a FIA, azaz a sportág nemzetközi szövetségének versenykézikönyve húsz különböző feladattípust tartalmaz, mely három csoportra osztható. Eszerint a feladatok közt lehet előre meghatározott célra történő precíziós repülés, de vannak olyan feladatok is, melyekben döntő a sebesség, az idő vagy a megtett távolság.

A reggeli és esti órákban Szeged egén már az edzésnapokon, szeptember 5. és 7. között feltűnnek a látványos balloncsodák.