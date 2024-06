Sportlövészet: „A lehető leghosszabb kvótaszerzés ment végbe” – az olimpiára kijutó Mészáros Eszter

Mészáros Eszter kvótája vasárnap este vált hivatalossá. A Nemzetközi Sportlövőszövetség (ISSF) arról tájékoztatta a hazai szövetséget, hogy légpuskában a franciák kiharcolták az olimpiai indulás jogát, és a rendezőnek szánt kvóta is visszaszállt a ranglistára, amelyről a lengyel Aneta Stankiewicz és Mészáros került be a párizsi mezőnybe.

„Ezzel egy csaknem kétéves versenysorozat ért véget, és nyilván közben is folyamatosan láttam, hogyan állok a világranglista pontokkal. Végig abban reménykedtem, hogy ennek megfelelően tudok teljesíteni és kvótaszerző helyen maradok” – mondta hétfőn a Kossuth Rádiónak Mészáros Eszter, majd hozzátette, korábban úgy kalkulált, hogy ha biztossá válik a kvótája, akkor is zökkenőmentes legyen a felkészülés. Ennek megfelelően az olimpiáig már nagyvonalakban megtervezte az idényt, és azt is számításba vette, hogy ha előbb sikerül megváltania jegyét Párizsba, akkor nem kell minden versenyen részt vennie.

„A lehető leghosszabb kvótaszerzés ment végbe, de remélhetőleg így is lesz elég időm a regenerálódásra és az újabb formába lendülésre” – fogalmazott a 21 éves sportlövő, aki szeretne a lehető legjobban teljesíteni a nyári játékokon, de a reális esélyekről majd csak akkor tud beszélni, ha már a helyszínen látja az erőviszonyokat.

Szucsák Mátyás tanítványa kiemelte, hogy a tokiói olimpiája rendhagyó volt, mivel nem voltak nézők, ezúttal viszont nem az olimpiai faluban fognak lakni. Mészáros szerint nagyon erős a mezőny, látszik a fejlődés a sportolókon, de az utolsó „puzzle darab” a verseny napján kerül a helyére.

„A felkészülés is nagyon fontos, de sok múlik azon, hogy ki hogyan kel fel és hogyan tud aznap lőni, így elég nehéz azt megmondani, hogy ki lehet az esélyes. Nyilván, akik ott vannak az olimpián, ők mindannyian olyan szintű lövők, hogy akár meg is nyerhetik a versenyt, de ez tényleg csak aznap dől el” – hangsúlyozta.

Mészáros szeretné már megtapasztalni az igazi olimpiai hangulatot, és úgy próbálja felfogni, mint bármelyik másik versenyt.

Mészáros Eszter kvótaszerzésével az is eldőlt, hogy a légpuska vegyes csapat versenyszámában is lesz magyar egység a francia fővárosban. Megjegyezte, a magyaroknak olyan jó lövőik vannak, hogy bármilyen felállásban állítanak össze vegyes párost, mindenkinek van esélye, mivel mindenki a legjobbra törekszik.