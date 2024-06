Megvannak a Hungarian Darts Trophy magyar szereplői

A hét végén tartották meg az év hátralévő European Tour-versenyeinek kelet-európai selejtezőjét Budapesten, illetve a szeptemberi Hungarian Darts Trophy négy hazai szereplőjének kilétére is fény derült.

A magyar versenyzők külön tornájára 34-en neveztek, köztük az utóbbi években PDC-viadalokon szereplő játékosok is. Végül négyen jártak sikerrel, a nyári lengyelországi World Series-versenyre is kijutó Jehirszki György, a már PDC csapat-vb-n is megfordult Végső János, valamint két PDC-újonc, Csóka András és Bezjian Alberto lesz ott szeptember 20-án, pénteken a verseny első fordulójában.

A tornán ketten dobtak 90-es átlag feletti meccsátlagot, Prés Nándor és Sárai Levente azonban a döntő fázisban nem tudta hozni korábbi formáját, és alulmaradt.

A magyarországi kvalifikációról lemaradó Prés és Kovács Patrik később kárpótolta magát, előbbi az egy héttel a budapesti verseny után megrendezendő bázeli viadalra, utóbbi pedig az októberi prágai versenyre kvalifikálta magát a kelet-európai selejtezőből, amelyen külföldieket is le kellett győzni.

A most megrendezett további ET-selejtezőkről az augusztus végi hildesheimi viadalra a lengyel Krzysztof Kciuk, a szeptemberi antwerpeni tornára és a budapesti versenyre a szintén lengyel Sebastian Bialecki szerzett indulási jogot – a belgiumi kvótáért Préssel küdzött meg a döntőben.

A hét végén a PDC nagyágyúi is versenyeztek, New Yorkban World Series-tornát rendeztek az idei Premir League nyolc játékosának résztvételével, Rob Cross a döntőben 8–7-re legyőzte Gerwyn Price-t.

A PDC EUROPEAN TOUR ÁLLOMÁSAI

Belgian Darts Open, Wieze. Döntő: Luke Littler–Rob Cross 8–7

German Darts Grand Prix, München. Döntő: Luke Humphries–Michael van Gerwen 8–1

International Darts Open, Riesa. Döntő: Martin Schindler–Gerwyn Price 8–5

European Darts Grand Prix, Sindelfingen. Döntő: Gary Anderson–Ross Smith 8–6

Austrian Darts Open, Graz. Döntő: Luke Littler–Joe Cullen 8–4

Baltic Sea Darts Open, Kiel. Döntő: Rob Cross–Luke Humphries 8–6

Dutch Darts Championship, Rosmalen. Döntő: Josh Rock–Jonny Clayton 8–4

Június 21–23.: European Darts Open, Leverkusen

Augusztus 30–szeptember 1.: German Darts Championship, Hildesheim

Szeptember 6–8.: Flanders Darts Trophy, Antwerpen

SZEPTEMBER 20–22.: HUNGARIAN DARTS TROPHY, BUDAPEST

Szeptember 27–29.: Swiss Darts Trophy, Bázel

Október 18–20.: Czech Darts Open, Prága

Október 24–27.: Európa-bajnokság, Dortmund