Littler megelégelte a gyűlölködést, októberig nem akar visszatérni Németországba

„Nem kellett volna Münchenbe mennem, de játszanom kellett mindenképpen. A legközelebbi németországi versenyem a dortmundi lesz, és ennek nagyon örülök” – írta Instagram-posztjában Littler azután, hogy hétfő este 7–4-es vereséget szenvedett a holland Gian van Veentől a German Darts Grand Prix elődöntőjében.

A versenyt Michael van Gerwen nyerte meg.

A PDC dartstornáin egyre zavaróbbak a versenyzők számára a közönség megnyilvánulásai. Korábban egy-egy játékost pécéztek ki a nézők, mára viszont tendenciává vált, hogy bárki is játszik, szinte mindig fütyülnek vagy kiabálnak a fontos pillanatokban, és ez sok játékost zavar is. Az egyik ilyen fontos pillanat a 2024-es Grand Slam of Darts nyolcaddöntője volt novemberben Wolverhamptonban, ahol Mike De Decker nagy fölénnyel vezetett Littler ellen, de az angol közönség annyira megzavarta a belgát, hogy 10–9-re kikapott az angol tinédzsertől, aki aztán meg sem állt a tornagyőzelemig.

Azóta Littler is egyre többször játszik árral szemben, ahogy akkor De Decker, főleg Németországban ellenséges vele a közönség. Most úgy tűnik, Münchenben betelt a pohár.

A világbajnok az első négy ET-versenyen elég pontot szerzett ahhoz, hogy ott legyen október végén a dortmundi Európa-bajnokságon. Az is igaz, hogy az idei European Tour-idényben már csak négy verseny lesz Németországban. Bár a hét végi ausztriai tornától már visszalépett, Hollandiában, Belgiumban, Csehországban, Magyarországon és Svájcban is lesz egy-egy torna még 2025-ben. Talán ezúttal Budapestre is eljön, ha már a tavalyi Hungarian Darts Trophyt kihagyta…

Illetve fontos kérdés még a csapat-vb, azaz a World Cup of Darts, amelyet június közepén Frankfurtban rendeznek meg, és a világranglista-helyezések alapján az angol csapatot Littlernek és Luke Humphriesnek kellene alkotnia. Vajon meggondolja-e magát Littler, és az álomduóval érkeznek az angolok, vagy beugróra is szükség lesz?

A PDC EUROPEAN TOUR 2025-ÖS ÁLLOMÁSAI

Belgian Darts Open, Wieze (Belgium). Döntő: Luke Littler–Mike De Decker 8–5

European Darts Trophy, Göttingen (Németország). Döntő: Nathan Aspinall–Ryan Joyce 8–4

International Darts Open, Riesa (Németország). Döntő: Stephen Bunting–Nathan Aspinall 8–5

German Darts Grand Prix, München (Németország). Döntő: Michael van Gerwen–Gian van Veen 8–5

Április 25–27.: Austrian Darts Open, Graz (Ausztria)

Május 2–4.: European Darts Grand Prix, Sindelfingen (Németország)

Május 23–25.: Dutch Darts Championship, Rosmalen (Hollandia)

Május 30–június 1.: European Darts Open, Leverkusen (Németország)

Július 11–13.: Baltic Sea Darts Open, Kiel (Németország)

Augusztus 29–31.: Flanders Darts Trophy, Antwerpen (Belgium)

Szeptember 5–7.: Czech Darts Open, Prága (Csehország)

Szeptember 19–21.: HUNGARIAN DARTS TROPHY, BUDAPEST

Szeptember 26–28.: Swiss Darts Trophy, Bázel (Svájc)

Október 17–19.: German Darts Championship, Hildesheim (Németország)

Október 23–26.: Európa-bajnokság, Dortmund (Németország)