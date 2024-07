Formula–2: Antonelli parádés győzelmet aratott a Hungaroringen

Paul Aron szerezte meg a pole pozíciót a Formula–2 mogyoródi versenyhétvégéjének pénteki időmérőjén, így ő várhatta az élről a piros lámpák kialvását a vasárnapi főfutamon. Mellőle Enzo Fittipaldi rugaszkodhatott el, míg a harmadik rajtkocka szabadon maradt, miután az egyéni összetettet vezető Isack Hadjar a bokszutcából kényszerült nekivágni a versenynek. Ekkor úgy tűnt, ez remek lehetőséget teremthet az élről induló Aronnak, hogy csökkentse a 20 pontos hátrányát, és megközelítse a vb-éllovast.

A negyedik pozícióból Gabriel Bortoleto, a szombati sprintfutamon elsőként célba érő, de utólag technikai szabálysértés miatt diszkvalifikált Richard Verschoor a tizedik, míg a tőle a győzelmet megöröklő Kush Maini a kilencedik pozícióból vághatott neki a 37 körös futamnak.

Aron számára nem alakult jól a rajt, hiszen azonnal védekezésre kényszerült, ráadásul az első kanyarnál elfékezte magát, és a bukótérbe is kisodródott, aminek következtében egészen a hetedik helyig szorult vissza. Az élre Victor Martins állt, mögé Fittipaldi, Bortoleto, Zane Maloney és Andrea Kimi Antonelli sorolt be az első öt helyen, miközben a bokszutcából induló Hadjar a huszonegyedik helyen fejezte be az első kört, és onnan folytatta a felzárkózást.

A pole-ból induló Aron már a rajtnál hibázott (Fotó: Árvai Károly)

A francia versenyző az ötödik körben már a tizennyolcadik pozícióban haladt, miközben az élen Martins igyekezett némi előnyt kiépíteni Fittipaldi előtt. Hátrébb Antonelli utasította maga mögé Maloneyt, aki nem sokkal később a mögötte érkező Hauger és Aron csatájának lett az egyik elszenvedője. A pole-ból rajtoló, de visszaeső észt pilóta ugyanis hátulról eltalálta a barbadosit, ami miatt mindkét kocsi kiforgott, és a pályára kellett küldeni a biztonsági autót.

Ez lehetőséget teremtett arra, hogy többen is kisebb idővesztességgel álljanak ki kereket cserélni, amit többen is kihasználtak, így jócskán átrendeződött a sorrend. Az élre Antonelli állt, mögötte Verschoor, Maini, Martins és Amaury Cordeel sorakozott a top 5-ben, miközben Hadjar a tizenhatodik helyről folytathatta a küzdelmet.

Antonelli jól jött el az újraindításnál, s mögötte változatlan sorrendben fordult el az első ötös, hátrébb ugyanakkor több pozíciócsere is történt, miután Taylor Barnard és Dennis Hauger is előzni tudott. Míg a Mercedes-protezsált Antonelli hamarosan magabiztos előnyre tett szert Verschoor előtt, a kettős mögött Maini és Martins között csata alakult ki a harmadik helyért – a párharcban a francia kerekedett felül, aki ezt követően elkezdett nyomást helyezni az előtte haladó hollandra.

Martins végül a huszadik körben vette át a második helyet, lemaradása ekkor 6.4 másodperc volt Antonelli mögött úgy, hogy a vezető olasz még nem állt ki a kötelező kerékcseréjére, míg ő igen. Antonelli végül a huszonkettedik körben jött ki a bokszba, miután újra pályára kellett küldeni a biztonsági autót. Az újabb korlátozást Cordeel idézte elő, aki a négyes kanyarnál csúnyán falba szállt, és rengeteg törmeléket hagyott maga után.

A vezetést Martins vette át, mögötte Bortoleto. Fittipaldi, Hauger és Antonelli érkezett a top 5-ben, míg Hadjar a kilencedik helyről várhatta a folytatást. Tíz körrel a vége előtt engedték el újra a mezőnyt, bár Martins-nek sikerült megtartania a vezetést, rövidesen nyomás alá került, méghozzá az ötödik pozícióból a másodikra pillanatok alatt felkapaszkodó Antonelli által. A lendületben érkező olasznak nem is tudott sokáig ellenállni, a következő körben a Prema versenyzője ellentmondást nem tűrően vette át a vezetést.

Az olasz pilóta külön ligában versenyzett a borult égboltú Hungaroringen, amit jól mutatott, hogy néhány kör alatt több mint öt másodperces előnyt épített ki Martins előtt, akire szorosan tapadt Bortoleto. Noha a brazil nem tudott előzni, mögötte történtek pozíciócserék: a lágyon támadó Vesrschoor Hauger és Fittipaldi ellen is sikeres offenzívát indított.

A két korlátozás miatt végül nem a körök száma, hanem az elfogyó idő hozta el a verseny végét, amelyen Antonelli rendkívül magabiztos győzelmet aratott. A főversenyen először diadalmaskodó olasz a sikerének köszönhetően a hatodik helyre lépett előre a bajnokságban. A dobogóra még Martins, valamint Verschoor állhatott fel, majd Bortoleto, Fittipaldi, Hauger, Maini, Mijata Ritomo, Barnard, illetve Rafael Villagómez zárta a pontszerzők sorát.

A bajnokság állása 8 versenyhétvégét követően: 1. Isack Hadjar (francia, Campos) 140 pont, 2. Paul Aron 122 (észt, Hitech), 3. Garbriel Bortoleto (brazil, Invicta Racing) 110, 4. Zane Maloney (barbadosi, Rodin Motorsport) 101, 5. Franco Colapinto (argentin, MP Motorstport) 96, 6. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Prema) 85.

Folytatás jövő hétvégén Spa-Francorchamps-ban!