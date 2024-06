Csupasport: elfáradt, kutya is megtámadta, ám végül elképesztő pályacsúccsal teljesítette a privát UTT-t

– Elképesztő teljesítményt nyújtott, segítő nélkül pályacsúccsal futotta le a privát UTT százharminc kilométeres távját.

– Már tavaly szerettem volna teljesíteni a privát UTT-t, de akkor sajnos nem volt rá lehetőségem, azonban örültem, hogy most jutott nekem időpont – mondta Gerda Lajos, aki 12 óra 49 perccel pályacsúccsal teljesítette a privát Ultra Tisza-tó 130 kilométeres távját. – Ott szerettem volna lenni az Ultrabalatonon, de mivel mostanra kaptam időpontot, le kellett mondanom az Ub-t, ugyanis egy hét volt a kettő között. Hozzám közel van az Ultra Tisza-tó, többször voltam már segítővel, de most meg akartam tapasztalni, hogy milyen kísérő nélkül. Kíváncsi voltam, hogy milyen az, amikor magadra vagy utalva és önállóan kell intézni mindent, cipelni a cuccokat és bevásárolni. A célom az volt, hogy a legjobb segítő nélküli időt értem el és tizenöt órán belül célba érjek. Az első fele után már éreztem, hogy ebben több is lehet.



