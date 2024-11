Martin Gábor: Négy évünk van rá, hogy az olimpiáig kiteljesedjünk

Majoros István, Athén olimpiai bajnoka (kötöttfogás, 55 kg): „Lőrincz Viktornak rövid ideig edzője is voltam a Honvédban. Jó ember, tisztelettudó, és mindig felkészült szakmailag. Biztos vagyok benne, hogy tudása legjavát nyújtva segíti a kötött­fogású válogatottat. Nagyon fontos a sportolók mentalitása, Lévaiék, Losonczi, Szőke, Takács, Váncza – néhányan azok közül, akik odaérhetnek a legjobbak közé. A hozzáállás nagyon fontos, a nagyok közül soha senki sem kérdőjelezte meg az edző utasításait. Persze, ehhez az edzőnek hitelesnek kell lennie, és Viktor hiteles. Roppant nehéz helyzetben vannak a mai versenyzők, annyira erős a birkózás. De a ma­gyarok eddig is mindent megoldottak, adja Isten, hogy ezután is így legyen.”