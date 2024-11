Bacsa Péter: A legtöbb kezdeményezésnek én állok az élére

Bacsa Pétert a vb előtt a második legtöbb, hetven szavazattal ismét beválasztották az UWW elnökségébe. Az MTI-nek elárulta: a voksok mellett szóban is többször elismerték a munkáját.

„A legtöbb kezdeményezésnek én állok az élére. Többek között kezdeményeztem a honosítások szigorítását. Jelenleg az olimpia után a szabályok finomhangolásán, illetve a kvalifikációs rendszer drasztikus változtatásán is dolgozunk a 2028-as olimpiára” – nyilatkozott a sportvezető, hozzátéve, hogy utóbbiról részleteket még nem árulhat el.

A vb-t megelőző kongresszuson elhangzott, hogy a sportág jó irányba halad, mivel a globális sportindex szerint a tokiói után a párizsi játékokon is bekerült az első 10-be – ezt egy 43 pontos objektív felmérés alapján határozták meg.

Bacsa Péter, a hazai szövetség (MBSZ) ügyvezető alelnöke kitért a magyarok albániai vb-szereplésére is: Szilvássy Erik a kötöttfogásúak 82 kilogrammos súlycsoportjában ezüstérmet, míg Galambos Ramóna 55 kilóban ötödik helyet szerzett.

„Mindenképpen pozitívan értékelhetjük ezt a szereplést, mivel egy teljes világbajnokságon is egy-két érem és helyezés a reális elvárás, Tiranában pedig 30 helyett mindössze 12 súlycsoportban rendeztek versenyeket” – mondta Bacsa Péter, aki azt is kiemelte, hogy az Európa-bajnok Fritsch Róbert súlycsoportváltás miatt, az Eb-ezüstérmes Váncza István pedig sérülés miatt nem tudott elindulni 72 kilóban. Hozzátette: nagyon erős mezőny gyűlt össze a vb-n, ez részben annak is köszönhető, hogy az olimpiai súlycsoportokban most már mindössze 16 versenyző szerezhet kvótát, így sokan, akár világklasszisok is lemaradnak az ötkarikás játékokról és ők a nem olimpiai súlycsoportokban próbálkozhatnak. Ezenfelül az orosz és fehérorosz versenyzők nem vehettek részt a játékokon, ezért ők is a legjobbjaikkal érkeztek Albániába. A verseny előtti újrasorsolásról elmondta, hogy egy informatikai figyelmetlenség miatt következett be, viszont így is a súlycsoportok legjobbjai állhattak fel a dobogó tetejére.

A sportvezető azt is elmondta, hogy az MBSZ elnöksége jövő pénteken jelöli ki a szövetségi kapitányokat a következő négyéves ciklusra.