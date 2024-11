A BHSE nyerte meg az NB I-es birkózó-csapatbajnoki címet

Az NB I-es csapatbajnokságon az egyesületi rangsor első hat helyezettje vehetett részt (az NB II-es és az NB III-as csb-re később kerül sor). A sorsolást követően az egyik csoportot a BHSE, a Cegléd és az FTC, a másikat a Vasas, a Dorog és az ESMTK alkotta. Mivel a megfelelő szabályok alkalmazásával lehetett vendégbirkózókat is szerepeltetni, néhány esetben kifejezetten érdekes csatákat, rangadókat is láthattunk. Az eredetileg csepeli, de most a ferencvárosiakat erősítő friss 82 kilós vb-ezüstérmes Szilvássy Erik 87 kilóba mért be, itt 3:1-re verte a 2023-as Európa-bajnok, honvédos Takács Istvánt, őt viszont a másik mérkőzésen 97 kg-ban múlta felül a vb- és Eb-3. Lévai Tamás. Ugyanezen a derbin 130 kilóban az Eb-3. Vitek Dárius visszavágott az országos bajnokságon elszenvedett vereségért a nemrég U23-as vb-bronzot szerző László Koppánynak.

Végül ezt a csoportot a Honvéd nyerte a Fradi és a Cegléd, a másikat pedig az ESMTK a Vasas és a Dorog előtt. A döntőbe tehát a papírforma alapján a BHSE és az ESMTK került. Az erzsébetieket erősítették a délvidéki Nemes fivérek, érdekesség, hogy a szerb színekben világ- és Európa-bajnok Nemes Mátét 77 kg-ban felül tudta múlni a legkisebb Lévai fivér, az idén az U20-asoknál Eb-győztes, vb-3. Lévai Levente. Az első mérkőzést némi meglepetésre 4:2-re nyerte az ESMTK, ám a visszavágón 6:0-ra aratott a BHSE, s 8:4-es összesítéssel megszerezte a csapatbajnoki címet. A bronzmérkőzésen a Ferencváros 8:4-re verte a Vasast, az 5. helyért pedig a Cegléd 10:2-re a Dorogot.

BIRKÓZÁS

A 2024-es NB I-es csapatbajnokság végeredménye: 1. BHSE (Fige Levente, Rácz Balázs, Kocsis Ferenc, Józsa Attila, Kispéter Ákos Lévai Levente, Végh Máté, Antal Dániel, Lévai Zoltán, Takács István, Czuczor Dominik, Hatos Gábor, Püspöki Patrik, Lévai Tamás, Maharita Alex, Juhász Balázs, Szmik Attila, Vitek Dárius, Darabos László), 2. ESMTK, 3. FTC, 4. Vasas, 5. Cegléd, 6. Dorog