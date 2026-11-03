Gulácsi Péternek nehéz estéje volt, hat gólt kapott a Villarreal a PSG-től

2026.11.03. 22:56
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A kétgólos Fabián Ruiz volt a PSG egyik vezére (Fotó: AFP)
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Bajnokok Ligája PSG Villarreal
A labdarúgó Bajnokok Ligájában tovább menetel a címvédő PSG, amely négy forduló után is hibátlan – kedden a Gulácsi Péterrel felálló Villarrealra mért idegenben 6–0-s vereséget.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Villarreal (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–6 (0-4) 
Villarreal. V: Zwayer (német) 
Villarreal: Gulácsi – Freeman (P. Navarro, 79.), Mourino, Veiga, C. Romero (Oluwaseyi, 63.) – Comesana (Moleiro, 63.), Macia, Gueye, Buchanan – N. Pépé (Cardona, a szünetben), A. Pérez (Mikautadze, 63.). Vezetőedző: Inigo Pérez
PSG: Szafonov – Hakimi (Boly, 74.), Zabarnij, Pacho, L. Hernández – J. Neves, Vitinha (Beraldo, 74.), F. Ruiz – Akliouche (Ferran Torres, 60.), Mayulu (Godts, 60.), D. Doué (Ndjantou, 74.). Vezetőedző: Luis Enrique
G: Neves (9.), Doué (12.), Mayulu (13.), Ruiz (17., 50.), Boly (78.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Gulácsi Péter hatodik alkalommal lépett pályára a PSG ellen nemzetközi kupamérkőzésen, és az eddigi egy győzelem és egy döntetlen mellett három vereség volt a 36 éves kapus mérlege a franciák ellen. Ráadásul, ha ehhez hozzátesszük, hogy a BL-címvédő párizsi alakulat előző öt idegenbeli meccsét rendre megnyerte, a Villarreal pedig legutóbbi öt hazai bajnokijából csak egyszer győzött, nagy meglepetésnek számított volna egy spanyol győzelem, sőt, akár még egy pontszerzés is. 

Ehhez képest viszont az első percekben a hazaiak voltak aktívabbak, a meccs első szögletét ők harcolták ki, de csak egy blokkolt lövésig jutottak, majd Gulácsi mutathatta be a meccs első védését a 6. percben – Désiré Doué kísérleténél nem volt nehéz dolga. Ekkor még nem sejthette, hogy a következő védésre majd húsz percet kell várnia, amivel önmagában nem is lenne baj, csak ami addig történt...
Nagyjából ugyanis három perccel a hárítása után már kapitulált is: a PSG első szöglete után Joao Neves lövésénél tehetetlen volt a magyar kapus. Újabb három perccel később a védői kissé kiszolgáltatott helyzetbe hozták a hazaadással, ő meg Maghnes Akliouchét találta el, aki Désiré Doué elé fejelt, ő pedig megduplázta a vendégek előnyét. A spanyolok rémálma másfél perc múlva folytatódott, ekkor Senny Mayulu bombázott közelről a léc alá egy újabb elrontott Gulácsi passz után – tegyük hozzá, állva várta a védője a labdát, ami az álmoskönyvek szerint nem sok jót jelent... S hogy mennyire nem, azt alig négy perccel később Fabian Ruiz találata demonstrálta – erről Gulácsi nem tehetett.  A Villarreal nyolcperces rövidzárlatával a mérkőzés lényegi kérdése el is dőlt, a folytatásban a vendéglátók számára a becsület megmentése és a tisztes helytállás maradt a cél. A folytatásra azért annyira összekapta magát a házigazda, hogy a szünetig újabb kapott gól nélkül kihúzta a csapat, de a szépítésre nem volt reális esélye.

Egy kis stat: Gulácsival először fordul elő, hogy két egymást követő nemzetközi kupameccsen is legalább négy gólt kap, ráadásul a mostani nyolc percével a korábbi rekordját adta át a múltnak: 2020 októberében a Manchester Unitedtől 18 perc alatt kapott négyet az Old Traffordon, amikor a vörösök 5–0-ra győztek az RB Leipzig ellen.

A második félidő vélhetően a legkevésbé sem úgy kezdődött, ahogy azt Inigo Pérez, a Villarreal vezetőedzője a szünetben felvázolta a játékosainak: egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után Fabian Ruiz közelről mattolta az ismét tehetetlen magyar kapust. Ezzel egyébként a „Sárga Tengeralattjáró” történelmi mélységbe ért, ugyanis korábban soha nem kapott öt gólt egy BL-meccsen – nemzetközi kupamérkőzésen is csak egyszer, a 2011-es Európa-liga elődöntőjének visszavágóján a Portótól, de ott legalább lőtt egyet... Mindenesetre a továbbiakban a mérkőzés csendesen csordogált, ahogy az 5–0-s vendégvezetésnél általában szokásos. Az utolsó tíz perchez közeledve aztán a néhány perccel korábban pályára lépő és pályafutása első Bajnokok Ligája-mérkőzésén szereplő, mindössze 17 éves francia jobbhátvéd, David Boly állította be a 6–0-s vendéggyőzelmet jelentő végeredményt.

Ez azt is jelenti, hogy a PSG hibátlanul áll a BL alapszakasza élén féltávnál, míg a Villarreal fennállása legsúlyosabb vereségét szenvedte el nemzetközi kupameccsen.

 

 

 

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