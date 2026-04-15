Mikel Arteta: Bármilyen összeállításban, de tovább kell jutnunk!

„A Sportingnak csak egy gólra van szüksége ahhoz, hogy összesítésben kiegyenlítse az állást, és minél tovább megy gól nélkül a meccs, annál tovább reménykedhet benne, hogy ez sikerülhet neki. Gólt kell szereznünk, hogy megtörjük az ellenfelünket – mondta a találkozót megelőző sajtótájékoztatón Mikel Arteta, majd kitért a csapat sérüléssel küzdő alapembereire is. – Martin Ödegaard és Riccardo Calafiori kedden nem edzett, meglátjuk, számíthatok-e rájuk. Declan Rice hasonló cipőben jár. Az idény során túl sok mérkőzést játszott, ám ha tud, ott lesz a csapattal a mérkőzésen. Bukayo Saka már régebb óta küzd Achilles-ín-sérüléssel, még nem tudom pontosan, mikor térhet vissza. De bármilyen összeállításban is lépünk pályára a Sporting ellen, tovább kell jutnunk.”

Az Arsenal vereséggel hangolt a BL-visszavágóra, a Premier League-ben 2–1-re kikapott hazai pályán a Bournemouthtól. A váratlan botlást követően Gary Lineker kritizálta Mikel Artetát. A korábbi kiváló angol válogatott támadó a spanyol menedzsernek az Arsenal legutóbbi edzésein bevezetett szokatlan újításai, például a golyóstollakkal végzett csoportos egyensúlygyakorlatok és a mesterséges intelligencia által készített motivációs videók miatt fogalmazott meg éles véleményt. A Barcelona és a Tottenham egykori csatára úgy véli, hogy ezek „a nevetségesség határát súrolják”, és Arteta feleslegesen irányítja a figyelmet csapatára, az idény döntő szakaszában éppen az ellenkezőjét kellene tennie.

„Az Arsenal saját magával küzd – mondta a The Rest is Football nevű podcastben a 65 esztendős egykori támadó, Gary Lineker. – Arteta már-már nevetséges. Mindenki golyóstollal járkál, aztán edzés közben TikTok-videókat vetítenek a nagyképernyőkre. Másképp csinálják a dolgokat. Butaság másképp csinálni! Az edzés hétköznapi esemény, így csak felhívják magukra a figyelmet, amivel megmutatják a világnak, hogy a nyomás hatással van rájuk. Ha valami mást csinálnak, csinálják belső körben, különben könnyen visszaüthet.”

VÉLEMÉNY „Úgy gondolom, érett és okos hozzáállással kell megközelítenünk az eredmény megfordítását, szem előtt tartva, hogy egy világklasszis csapattal állunk szemben. Az első mérkőzést követően teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy Londonban is versenyképesek leszünk, és hogy ezt a párharcot a végső pillanatokig izgalmassá tesszük.” Rui BORGES, a Sporting vezetőedzője a sajtótájékoztatón

