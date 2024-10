Mikel Arteta sokat kapott a PSG-től, most adna neki az Arsenallal

A közös pont: Mikel Arteta. A keddi Arsenal–Paris Saint-Germain mérkőzés központi figurája a londoniak menedzsere, akinek pályafutása első profi klubja a PSG volt. A korábbi középpályás 2001 januárjában került kölcsönbe az FC Barcelonától a párizsiakhoz, s bár csak másfél évig tartott a kaland, még mindig csillogó szemmel beszél róla.

„Hihetetlen időszak volt... – kezdte gyermeki mosollyal a múltidézést a Bajnokok Ligája-alapszakasz 2. fordulójában rendezendő rangadó előtti sajtótájékoztatón Mikel Arteta. – Minden pillanatát élveztem, örökké hálás leszek, hogy tinédzserként lehetőséget adtak a játékra felnőttszinten. Micsoda csapattársaim voltak: Ronaldinho, Nicolas Anelka, Jay-Jay Okocha, Gabriel Heinze… Elképesztő nevek, inspiráltak arra, hogy milyen játékos legyek, szinte biztosan elültettek bennem ők is valamit, ami miatt menedzser lettem. A Barcelonának más tervei voltak velem, mennem kellett másfél év után, de legszívesebben maradtam volna.”

Arteta (balra) és Ronaldinho a PSG mezében (Fotó: Imago Images)

Katalán nevelőegyesületében sohasem mutatkozott be, a B-csapatban lépett csupán pályára, ám mivel 1997 és 2001 között a klub utánpótlásában futballozott, személyesen ismerte csapata kedd esti ellenfelének edzőjét, Luis Enriquét is. A középpályás 1996-ban igazolt az ősi rivális Real Madridból Barcelonába, és 2004-ben vonult vissza onnan: „Mindig örömmel gondolok rá a barcelonai időszakomból. Hatalmas tiszteletet érzek iránta, karizmatikus és energikus személyiség, aki a fiatal játékosokat a végsőkig támogatja. Akárhol játszott vagy edzősködött, kifejtette pozitív hatását a klubra, érezni lehetett a közegen, hogy miatta olyan, amilyen.”

Az Arsenal és a Paris Saint-Ger­main ez ideig mindössze kétszer találkozott tétmeccsen, a 2016–2017-es Bajnokok Ligája-csoportkörben két döntetlent játszottak (a párizsi mérkőzés 1–1-gyel, a londoni 2–2-vel végződött). A sors furcsa közjátéka, hogy éppen azok után sorsolták össze a két csapatot, hogy Arteta 2016 nyarán visszavonult az Arsenaltól. A nyolc évvel ezelőtti találkozókhoz képest mindkét csapat sokat erősödött. Az Arsenal hullámvölgy aljáról került a topklubok szintjére, ma már Anglia egyik legjobb csapata, amely sorozatban harmadik idényében próbálja elhódítani a Premier League-trónt modern, lehengerlő, gólerős játékkal. Ezzel szemben a PSG akkor is a topklubok közé tartozott, ám ahogyan a napokban lapunk is elemezte, Luis Enrique vezetésével, a kivételezett sztárok eltűnésével és az óriási tehetségek előtérbe helyezésével már a komolyan vehető topklubok kategóriájába sorolhatjuk.

Dembélét nem láthatjuk kedd este (Fotó: Imago Images)

Ousmane Dembélé hétvégi viselkedésével azért belerondított az új időszakba: a L’Équipe információja szerint vezetőedzője a Rennes 3–1-es legyőzését követően négyszemközt beszélgetett vele, hogy felhívja a figyelmét néhány hibára, ám a francia szélső nem vette jó néven a kritikát, és vitatkozott. Luis Enrique fegyelmezési célból kitette őt az Arsenal ellen készülő keretből, pedig Dembélé nagyszerűen kezdte az idényt, hét tétmérkőzésen négy gól és négy gólpassz a mérlege. Annyira bő és minőségi a PSG kerete, hogy az idény ezen szakaszában nem olyan nagy kockázat a döntés. Helyét Randal Kolo Muani is átveheti, de ha nagyon merész Enrique, az Emiratesben is pályára küldi a 16 éves Ibrahim Mbayét. Az Arsenal akkor sem engedhetné meg magának a fegyelmezés luxusát, ha Riccardo Calafiori és Ben White esetében is a viselkedéssel lett volna probléma. A két védő sérüléssel bajlódik, és a hétfő esti edzésen derült ki, játszhatnak-e kedden. A keretmélység miatt ez alapvetően nem jelentene problémát, ám a bal oldalon Olekszandr Zincsenko és Tomijaszu Takehiro sem bevethető az olasz helyett. A jobb oldalon Jurrien Timber pótolhatja Ben White-ot.

Egyébként mindkét csapat nagyszerű formában kezdte az idényt, az Arsenal az első nyolc (öt győzelem és három döntetlen), a PSG az első hét tétmérkőzésén (hat győzelem és egy döntetlen) maradt veretlen. Ahogyan az első fordulóban a Manchester City–Internazionale, ezúttal az Arsenal–PSG is előzetese lehet a tavasz végi kieséses párharcnak, hiszen a londoni és a párizsi gárda is esélyes a BL-győzelemre. A két összecsapásban szintén közös, hogy a City–Interhez hasonlóan a kedd esti rangadót az RTL+ streamingfelületén követhetjük.