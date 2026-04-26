Óriási futballdráma Angliában: túl korán örültek a pályára rohanó szurkolók

ROCK PÉTER
2026.04.26. 12:35
null
Végül a York City játékosai ünnepelhettek bajnoki címet és azonnali feljutást (Fotó: Getty Images)
Rochdale York City FC angol ötödosztály
Az angol ötödosztály, a National League idénye sok izgalmat és kiélezett küzdelmeket hozott. Az idény utolsó mérkőzésén – amely a bajnoki címről döntött – a York City a Rochdale vendégeként lépett pályára.

A szabályok értelmében az első helyezett csapat automatikusan feljut, és mivel a York két ponttal előzte meg a Rochdale-t, az utóbbi csapatnak mindenképpen nyernie kellett, hogy elkerülje a rájátszást. A mérkőzés rendes játékidőben 0–0-val zárult, de a hatperces ráadás nagy részében a Rochdale a győzelemért küzdött: a 95. percben meg is érkezett az áhított gól, Emmanuel Dieseruvwe fejese után a hazaiak vezetést szereztek.

A drukkerek eufóriában rohantak a pályára, hogy megünnepeljék a feljutásukat, de a boldogságuk nem tartott sokáig. Miután a szurkolók elhagyták a pályát, következett az újabb dráma: a York az utolsó pillanatokban egyenlített egy vitatott góllal: mindenesetre a játékvezető szerint a labda teljes terjedelmében áthaladt a gólvonalon, így a találatot érvényesnek ítélte.

Ez a nem várt fordulat azt jelentette, hogy a Rochdale-nek a 106 szerzett pont ellenére sem sikerült közvetlenül feljutnia. A csapatnak most a rájátszásban kell bizonyítania, hogy méltó a feljutásra, ahol az őket követő csapatokkal kell megmérkőznie. A York mellett csak a rájátszás győztese juthat fel.

 

