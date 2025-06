Meghosszabbította sikeredzője szerződését a Nottingham Forest

Az 51 éves, Sao Tomé-i származású portugál szakember eredeti szerződése 2026-ig szólt, az új kontraktus 2028 nyaráig érvényes.

Mint ismeretes, Nuno Espírito Santo 2023 decemberében vette át a Forest kispadját Steve Cooper menesztését követően, s sikeresen benntartotta a csapatot az élvonalban. A mögöttünk hagyott idényben a nottinghami együttes (amely az FA-kupában is a négy közé menetelt) sokáig a BL-indulásra is esélyes volt, s ugyan végül a hetedik helyen zárt (ez az elmúlt három évtized legjobb élvonalbeli eredménye volt a klub történetében), de így is ott lehet az európai porondon nem kevesebb, mint 30 év után.

A klubhonlapon olvasható közlemény továbbá megemlíti, hogy a mögöttünk hagyott évadon a Forest 55, illetve 30 év után tudott nyerni a Liverpool és a Manchester United vendégeként, valamint felállította a klub leghosszabb győzelmi szériáját az élvonalban 1967 után.