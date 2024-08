Új szerepéről is beszélt Szoboszlai Dominik a Liverpool első bajnokija után

A „vörösök” egy nehéz meccsen végül 2–0-s győzelmet arattak az Ipswich Town vendégeként, a sikerben pedig nagy szerepet vállalt Szoboszlai Dominik, aki remek statisztikákkal zárta a találkozót: a magyar játékosnak három kulcspassza is volt a meccsen, a második gólban elévülhetetlen érdemeket szerzett, s bár a hivatalos statisztikába nem került be (hiszen megpattant), egyesek gólpassznak is megadták a mozdulatát.

„Örülünk a három pontnak. Megtapasztaltuk, hogy az első perctől fogva készen kell állnunk a találkozóra, de azt is, hogy a második félidőben jól reagáltunk. Gyorsan összehoztunk egy gólt Jotsszal (Diego Jota – a szerk.), majd egy másikat Móval (Mohamed Szalah – a szerk.). Szóval örülünk, hogy megszereztük a három pontot, de még van mit tanulnunk” – foglalta össze a mérkőzést Szoboszlai a Liverpool hivatalos weboldalának.

A két félidő közötti különbségről is elmondta a véleményét a magyar válogatott játékosa: „Ez nehéz. Szeretnénk mindig intenzívek lenni, birtokolni a labdát, előre játszani, de ez nem mindig működik. Ezek azok a dolgok, amelyeken még dolgoznunk kell. A második félidőben szerintem többnyire mi irányítottuk a játékot, voltak helyzeteink és nagyon kitartóan futballoztunk, sok labdát szereztünk. Ez az, amit a meccs kezdetétől fogva tennünk kell.”

Szoboszlai arról is beszélt, hogy az új menedzser, Arne Slot érkezésével egy kicsit megváltozott a szerepe a csapatban: „Egy kicsit másképp játszottunk. Most egy 6-ossal, egy 8-assal és egy 10-essel a pályán léptünk pályára, és nekem jutott a 10-es szerepe. Azt hiszem, hogy labdával több feladatom van a támadásban, de labda nélkül is el kell végeznem a dolgomat, akárcsak az előző idényben.”

„Elég hosszú előszezonon vagyunk túl, és nem is mindenki volt velünk, úgyhogy szerintem még időre van szükségünk, amíg összeérünk és ebben a rendszerben is megismerjük egymást. Tavaly már megmutattuk, hogy jól megértjük egymást, azonban most egy kicsit más a futballunk rendszere és a stílusa is. Ám úgy vélem, idővel meg fogjuk ismerni egymást” – zárta gondolatait Szoboszlai.

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

IPSWICH TOWN–LIVERPOOL 0–2 (0–0)

Ipswich, Portman Road. V: Tim Robinson

IPSWICH TOWN: Walton – Tuanzebe (Szmodics, 74.), Woolfenden, Greaves, Davis – Luongo (J. Taylor, 64.), Morszi – Burns (Ben Johnson, 57.), Chaplin (Harness, 64.), Hutchinson – Delap (Al-Hamadi, 74.). Menedzser: Kieran McKenna

LIVERPOOL: Alisson – Alexander-Arnold (Bradley, 77.), Quansah (Konaté, a szünetben, Van Dijk, Robertson (Cimikasz, 79.) – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, L. Díaz – Diogo Jota (Gakpo, 79.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Diogo Jota (60.), Szalah (65.)