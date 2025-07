Megtalálta új kezdő centerét a Los Angeles Lakers

Aytont a 2018-as draft első helyén vitte el a Phoenix Suns, amelynek centereként az év újonccsapatába is beválasztották. 2023-ig játszott a Sunsban, utána Portlandbe került. A 2004-ben a ligába került Dwight Howard óta első centerként az első hét idényének mindegyikében 10-10 pont és lepattanó felett átlagolt meccsenként.

Az előző idényben azonban csak 40 meccset játszott vádlisérülése miatt, a februári All Star-gála után nem lépett pályára (magatartásbeli gondok is voltak vele), június végén megegyezett a Portlanddel szerződése felbontásáról. Az ESPN szerint a Lakers mellett az Indiana Pacers, a New York Knicks, a Los Angeles Clippers, a Milwaukee Bucks, a Cleveland Cavaliers és a Denver Nuggets is szerződtette volna.

A Lakersnél kezdő centerként számolnak a 26 éves kosarassal, mellette várhatóan Doncic, Ausin Reaves, LeBron James és a japán Hacsimura Rui kezd majd.