NHL: Ovecskin most nem a gólokkal tűnt ki, más ütötte a mesterhármast a Capitalsban

A Washington egyszer, az Anaheim háromszor egyenlített a két csapat fordulatos mérkőzésén, az utolsó hét percre fordulva még 4–4 volt az állás, azonban Nic Dowd 53:25-nél ütött góljára már nem érkezett hazai válasz, ellenben a Capitals lőtt még kettőt. Az NHL 894 gólos rekordját ostromló Alekszandr Ovecskin ezúttal nem talált be a kapuba (azaz továbbra is nyolc hiányzik neki Wayne Gretzky utoléréséhez), viszont előkészített három gólt – két asszisztjából Alekszej Protasz profitált, a belarusz csatár meg sem állt NHL-karrierje első mesterhármasáig. Pierre-Luc Dubois is három ponttal zárt a sorozatban ötödször nyerő vendégeknél (két assziszt, egy gól), míg Logan Thompson 26 lövést védett (4–7).

Aliaksei Protas has scored his first career hat trick! 🎩🎩🎩



Hat Trick Challenge presented by @AstraZenecaUS pic.twitter.com/Vau2JOJc43 — NHL (@NHL) March 12, 2025

A másik főcsoportelső, a Winnipeg nincs ilyen jó passzban, a megelőző hat mérkőzéséből négyet elvesztett, de most a New York Rangerst sikerült legyűrnie: Vlagyiszlav Namesztnyikov és Gabriel Vilardi ütötte a gólokat, Cole Perfetti két assziszttal, Connor Hellebuyck 21 védéssel zárt (2–1).

Park it in front and put it HOME 💪 pic.twitter.com/UCRvtqmooJ — Winnipeg Jets (@NHLJets) March 12, 2025

Akárcsak a Washington, a Carolina is ötös sikerszériában van, ezúttal a Tampa Bay volt az áldozata. Seth Jarvis emberhátrányból ütötte a Hurricanes első gólját – a kanadai center sorozatban a harmadik meccsén talált a kapuba –, majd követte őt Jordan Martinook, Jack Roslovic és Sean Walker. A Lightning nemcsak a mérkőzést vesztette el, hanem a második harmad után Nyikita Kucserovot is; egyelőre nem tudni, milyen súlyos az orosz gólgép sérülése (4–1).

Seth Jarvis and Sebastian Aho are just so good at scoring shorthanded 🌀



📺: @ESPNPlus ➡️ https://t.co/S5tPrXCygm pic.twitter.com/udrW0NCMoV — NHL (@NHL) March 11, 2025

Az Ottawa már az első percben megtette az első lépést egymást követő negyedik győzelme felé: Brady Tkachuk 24 másodperc elteltével beütötte a vezető gólt a Philadelphia kapujába, amivel egyrészt hétmeccsesre nyújtotta pontszerző szériáját (hét gól, egy assziszt), másrészt elkönyvelte karrierje 400. NHL-pontját. Michael Amadio egy-egy góllal és assziszttal járult hozzá a győzelemhez, és betalált a hazai kapuba Tyler Kleven, Dylan Cozens, valamint Shane Pinto is (2–5).

Braeden did not come to mess around tonight 💪#GoSensGo pic.twitter.com/BVadisnjxF — Ottawa Senators (@Senators) March 11, 2025

NHL, ALAPSZAKASZ

Boston Bruins–Florida Panthers 3–2

New Jersey Devils–Columbus Blue Jackets 5–3

Philadelphia Flyers–Ottawa Senators 2–5

Pittsburgh Penguins–Vegas Golden Knights 3–2, h. u.

Carolina Hurricanes–Tampa Bay Lightning 4–1

Minnesota Wild–Colorado Avalanche 2–1, szétlövéssel

Winnipeg Jets–New York Rangers 2–1

Anaheim Ducks–Washington Capitals 4–7

Vancouver Canucks–Montreal Canadiens 2–4

Los Angeles Kings–New York Islanders 4–1

San Jose Sharks–Nashville Predators 2–3