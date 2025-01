NHL: hiába Crosby 1041. gólpassza, kikapott a Penguins

Sydney Crosby pályafutása 1041-edik gólpasszát jegyezte, ezzel pedig feljött a 11. helyre a liga vonatkozó örökranglistáján. Ezzel együtt csapata, a Pittsburgh Penguins 4–1-re kikapott a Washington Capitals vendégeként. Nem bírt egymással a New York Rangers és a Columbus Blue Jackets – a mérkőzést a parádés napot kifogó Igor Sesztyorkin döntötte el, miután az orosz kapus a rendes játékidő és a ráadás után a szétlövésben sem kapott gólt, ellenben Vincent Trocheck egyet be tudott gyötörni, megszerezve a győzelmet a hazaiaknak.

NHL

ALAPSZAKASZ

New Jersey Devils–Philadelphia Flyers 1–3

Ottawa Senators–Boston Bruins 6–5 – szétlövéssel

Colorado Avalanche–Dallas Stars 6–3

Florida Panthers–Anaheim Ducks 3–0

Montreal Canadiens–Toronto Maple Leafs 3–7

New York Rangers–Columbus Blue Jackets 1–0 – szétlövéssel

Tampa Bay Lightning–Detroit Red Wings 5–1

Washington Capitals–Pittsburgh Penguins 4–1

Winnipeg Jets–Calgary Flames 1–3

New York Islanders–San José Sharks 4–1

Chicago Blackhawks–Vegas Golden Knights 5–3

Nashville Predators–Minnesota Wild 6–2

Utah HC–St. Louis Blues 4–2

Seattle Kraken–Los Angeles Kings 4–2

Vancouver Canucks–Edmondon Oilers 3–2