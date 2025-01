NBA: Maxey remek napot fogott ki, a Sixers lezárta a Lakers győzelmi sorozatát

A sérült Joel Embiid és Paul George nélkül kiálló Philadelphia (18 győzelem, 27 vereség) sikerének fő letéteményese Tyrese Maxey volt: a legutóbbi idény legtöbbet fejlődő játékosa négy triplát hajított be, 15/26-os mezőnymutatóval és 43 ponttal zárt. Maxey egymás után a 11. mérkőzésén jutott legalább 25 pontig, ilyen sorozata korábban nem volt az NBA-ben. Miközben a rájátszás eléréséért hajtó Sixers sorozatban harmadszor nyert, a kényelmesebb pozícióban lévő Lakers (26, 19) négy győzelem után volt kénytelen fejet hajtani – talán ha Anthony Davisnek nem kell kiszállnia nem egészen tízpercnyi játék után hasizomhúzódás miatt, másként alakul az eredmény. LeBron James 31 ponttal fejezte be a meccset, amelynek harmadik negyedében már 25-tel is vezetett a hazai csapat.

Nagyot hajrázott az Atlanta (22, 25), a végjátékra két pont híján ledolgozta tetemes hátrányát, de az utolsó pillanatokban a vendégek összpontosítottak jobban, és Alperen Sengun (18 pont, 10 lepattanó) egy zsákolással biztossá tette győzelmüket. A Houston (32, 14) sorozatban negyedszer nyert – Jalen Green 25 pontjából 12-t a harmadik negyedben dobott –, a Hawks az idénybeli legrosszabb szériájában (hat vereség) vergődik.

Nem sikerült túl jól Damian Lillard visszatérése Portlandbe: korábbi csapata viszonylag simán legyőzte a jelenlegit. Deni Avdija 30 pontos idénycsúcsot ért el, Anfernee Simons 25 ponttal zárt a legutóbbi hat meccséből már az ötödiket megnyerő, de még így is gyengén álló Blazersben (18, 29). Jó passzban van a Milwaukee is, jobban is áll a tabellán (26, 19), azonban benne volt a lábakban az előző három estén lejátszott két meccs… Janisz Adetonkunbo 39 pontot és 12 lepattanót ért el a vendégeknél, Lillard 20 ponttal finiselt korábbi sikerei helyszínén.

Steve Kerr vezetőedző úgy döntött, hogy Stephen Curry pihentesse érzékeny térdeit a nyugati utolsó Utah Jazz (10, 35) ellen, a Golden State (23, 23) győzelme nélküle (és Draymond Green, valamint Jonathan Kuminga nélkül) is meglesz – így is történt. Az öt hármast a helyére küldő Dennis Schröder 23 ponttal vezette a hazai lőlapot, Brandin Podziemski 20, Andrew Wiggins 19 pontot tett be a közösbe, a Jazzben Collin Sexton szezoncsúcsa (30) beállításával tompította a sorozatban elszenvedett hetedik vereség miatti fájdalmát.

NBA, ALAPSZAKASZ

