NBA: a Cleveland Cavaliers nyerte az éllovasok csatáját

A 31 győzelemmel és négy vereséggel álló keleti első Cleveland a 30 győzelmet és öt vereséget felmutató nyugati éllovas Oklahoma City Thundert fogadta. Ráadásul a párharc azért is történelmi volt, mert mindössze harmadjára fordult elő a NBA történelmében az, hogy két olyan csapat találkozott, amelyek legalább tízmérkőzéses győzelmi sorozattal érkeztek meg az összecsapásra. A Cavaliers zsinórban tíz, míg az OKC sorozatban 15 mérkőzést nyert meg.

A mérkőzés nem okozott csalódást, hiszen harminc alkalommal változott a vezető kiléte, és egyik csapat sem tudott kilenc pontnál nagyobb előnyt kidolgozni magának. Az utolsó negyedben szinte végig a hazai Cavaliersnél volt az előny, 129–122 lett a találkozó végeredménye. A Clevelandban Evan Mobley (21 pont, 10 lepattanó) és Jarret Allen (25 pont, 12 lepattanó) is dupla duplával zárt. A Thundernél az MVP-formában játszó Shai Gilgeous-Alexander ezúttal 31 pontig jutott. A két csapat egy hét múlva ismét találkozik, várhatóan egy hasonlóan kiélezett mérkőzés keretein belül.

Másodjára mérkőzött meg egymás ellen Victor Wembanyam és Janisz Adetokunbo. Az első negyedet ugyan jól kezdte a San Antonio Spurs, de a negyed végére már a Milwaukee-nál volt az előny és a Bucks tíz pontnál nem is engedte közelebb a Spurst. Adetokunbo az első negyedben már 11 pontnál járt, végül 25-tel fejezte be a mérkőzést, emellé 16 lepattanót is összeszedett. A görög mellett Damian Lillard volt a Bucks másik húzóembere, aki 26 ponttal járult hozzá a Milwaukee győzelméhez. Adetokunbónak ez volt karrierje 432. dupla duplája ezzel megelőzve Kareem Abdul-Jabbart.

Victor Wembanyamának csendesebb mérkőzése volt, tíz ponttal és tíz lepattanóval zárt, de több szép megmozdulása is volt.

A Denver Nuggets Nikola Jokics nélkül legyőzte a Los Angeles Clippers. A New York Knicks három vereség után tudott nyerni, OG Anunoby és Karl-Anthony Towns is 27 ponttal járult hozzá a Toronto Raptors legyőzéséhez.

NBA

ALAPSZAKASZ

Cleveland Cavaliers–Oklahoma City Thunder 129–122

Indiana Pacers–Chicago Bulls 129–113

Philadelphia 76ers–Washington Wizards 109–103

Brooklyn Nets–Detroit Pistons 98–113

New York Knicks–Toronto Raptors 112–98

New Orleans Pelicans–Portland Trail Blazers 119–126

Denver Nuggets–Los Angeles Clippers 126–103

Milwaukee Bucks–San Antonio Spurs 121–105