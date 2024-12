Az NFL-ben folytatná az olimpiai bajnok diszkoszvető

A nyári játékokon nem kis meglepetésre, olimpiai csúcsot jelentő kereken 70 méteres eredménnyel győztes Rojé Stona az NFL „nemzetközi játékosút programjában” került közel a csúcsligához. A 14 kiválasztott sportoló januártól tízhetes edzőtáborban vesz majd részt Floridában, azt követően márciusban mutathatja meg tudását az NFL-csapatok szakemberei előtt.

A 25 éves jamaicai dobóatléta az amerikai Arkansas Egyetemre járt és májusban a Green Bay Packers és a New Orleans Saints is meghívta újonctáborába, annak ellenére, hogy soha nem amerikai futballozott versenyszerűen. Stona most a BBC-nek adott nyilatkozatában elmondta, tisztában van azzal, hogy nagyon komoly feladat lesz számára sikeresen váltani egy másik sportágra, de bízik magában és abban, hogy a floridai edzőtáborban sokat tanulhat majd.

„Az volt a célom, hogy a legjobb diszkoszvető legyek, ezt pedig Párizsban, a lehető legjobbkor sikerült elérnem” – mondta Stona, aki idén fejezte be tanulmányait az egyetemen, s mint most elárulta, miután lezárta a szezont, eldöntötte, hogy az NFL felé fordul.

Az NFL 2017-ben indította el nemzetközi játékosprogramját, melyen keresztül eddig 41 sportoló került be a ligába és hatan jelenleg is ott játszanak.