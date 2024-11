NHL: Los Angelesben bukott a ligaelső, fordulatos meccsen maradt alul a Rangers

A Los Angeles Kings az első harmad végén szerezte meg a vezetést odahaz a ligaelső Winnipeg Jets ellen. A kanadai együttes a második játékrész elején egy büntetőlövést is elpuskázott, amire egy újabb góllal válaszoltak a kaliforniaiak. Kétgólos hátrányban tudott csak szépíteni a Jets, de a folytatásban további két találatot jegyeztek a hazaiak, s be is húzták a mérkőzést.

A tabella második helyén tanyázó Carolina Hurricanes kétszer is vezetett odahaza a New York Rangers ellen, de a második harmad végén már a vendégek vezettek 3–2-re. Az utolsó játékrészben Kotkaniemi és Blake is betalált hazai részről, így a Hurricanes (egy újabb fordítással) ünnepelhetett a mérkőzés végén.

NHL

ALAPSZAKASZ

Buffalo Sabres–Minnesota Wild 0–1

Carolina Hurricanes–New York Rangers 4–3

New Jersey Devils–St. Louis Blues 0–3

Columbus Blue Jackets–Montreal Canadiens 3–4 – hosszabbításban

Detroit Red Wings–Calgary Flames 2–1 – h.

Florida Panthers–Toronto Maple Leafs 5–1

New York Islanders–Boston Bruins 3–6

Pittsburgh Penguins–Vancouver Canucks 5–4

Tampa Bay Lightning–Washington Capitals 4–5

Nashville Predators–Philadelphia Flyers 2–3 – h.

Chicago Blackhawks–Dallas Stars 6–2

Colorado Avalanche–Vegas Golden Knights 2–1 – szétlövéssel

Los Angeles Kings–Winnipeg Jets 4–1

Seattle Kraken–Anaheim Ducks 2–5

San José Sharks–Ottawa Senators 3–4