Görögország legyőzésével megnyerte a szicíliai tornát a magyar vízilabda-válogatott

FÉRFI VÍZILABDA

TRINACRIA-KUPA FELKÉSZÜLÉSI TORNA, TRAPANI

3. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG 13–12 (3–1, 3–3, 3–2, 4–6)

Trapani, 800 néző. V: Gómez (spanyol), Calabro (olasz)

MAGYARORSZÁG: Vogel Soma – VIGVÁRI VINCE 1, MANHERCZ K. 2, Nagy Ádám 1, Molnár E., Vismeg Zs. 1, BURIÁN 4. Csere: Mizsei (kapus), Tátrai D., Vámos M., Fekete G., Kovács P., Vigvári Vendel, JANSIK SZ. 4. Edző: Varga Zsolt

GÖRÖGORSZÁG: Corcatosz – Alafragkisz, Geniduinasz 2, Kalogeropulosz 3, KAKARISZ 2, Gkillasz, Halivopulosz 1. Csere: Andreadisz (kapus), Kasztrinakisz, Gkiuvecisz 2, Gardikasz, Nikolaidisz, PAPANIKOLAU 2, Purosz. Edző: Teodorosz Vlahosz

Emberelőny-kihasználás: 16/4, ill. 13/7

Gól – ötméteresből: –, ill. 2/1

Kipontozódott: Halivopulosz (30. p.), Manhercz K. (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Zsolt: – A mérkőzés egy részében jobban és koncentráltabb védekeztünk, mint szombaton a spanyolok ellen, és ez a periódus jóval hosszabb ideig is tartott. Sajnos a végén is volt némi hasonlóság, csakúgy, mint a spanyolok, a görögök is kicsit sok akciógólt lőttek, ezen dolgoznunk kell, hogy a koncentráció ugyanolyan magas szintű maradjon az utolsó pillanatig. Azaz ha egy meccset kézben tartunk, akkor a vége ne váljon stresszessé. Összességében jól jöttünk ki a tornából, megjött az az érzés, hogyan kell megnyerni egy ilyen versenyt, utána esetleg egy világversenyt.

Sikeres három napot tudhat maga mögött a magyar válogatott – a Varga Zsolt vezette együttes végig fölényben játszott a Trinacria-kupa felkészülési torna harmadik,utolsó fordulójában Görögország ellen vasárnap, így javított a szombati, spanyolok elleni 16–13-as vereség után.

Jansik Szilárd kezdte meg a gólgyártást három és fél perc után – remekül vált le őrzőjéről a kapu előterében, melyet Vigvári Vence vett észre jó ütemben. Az első negyed utolsó percének kezdetén Aristedis Chalyvopoulos átlövéssel egyenlített – nehezen született meg az első két gól, de ezután felgyorsultak az események. Jansik nagyszerű centerezés után paskolt a kapuba, majd három másodperccel az első szünet előtt Burián Gergely lepte meg Panagiotis Tzortzatost – a játékrészek végére jellemző „ezt még gyorsan rálövöm” típusú majdnem félpályás lövés gólt eredményezett.

A második negyed első gólját Konsztantinosz Kakarisz szerezte meg egy gyors támadásból, de hamarosan két magyar attak is egy szempillantás alatt végződött sikeresen, Vogel indította Buriánt, aki nem gondolkodott, csak a kapuba tüzelt – majd Tátrai Dávid átjátszotta a kapás oldalra Jansiknak, utóbbi betalált, mielőtt Tzortzatos átért volna a túloldalra. Manhercz Krisztián bombájával egy 3–0-s szakaszt produkált a magyar csapat, Nikolaosz Papanikolau viszont ezután lemásolta Manhercz gólját, a nagyszünet előtt közvetlenül Karakisz centergólja mérsékelte a görögök leszakadását a magyaroktól.

Manhercz Krisztián két gólt dobott a görögöknek (Fotó: Giorgio Perottino/DBM)

A fordulás után Jansik átlövésből szerzett harmadik gólját Konsztantinosz Geniduinasz jó ötméterese követte, Nagy Ádám bombája után Efsztatiosz Kalogeropulosz éles szögből, a kapás szélről volt eredményes – csak nem akartak lőtávolon kívül kerülni a görögök. Manhercz újabb védhetetlen rakétáját viszont nem követte újabb ellenfél találat a harmadik negyed végéig, sőt, az időközben medencébe ugró Emmanuil Andreadisz, ha nem hárítja bravúrral Vigvári Vendel távoli kísérletét, könnyedén mínusz négy is lehetett volna a görögöknek – ami viszont még mindig nem volt ledolgozhatatlan hátrány az új szabályoknak köszönhetően felgyorsuló vízilabdában.

De ami késik, nem múlik, Tátrai Dávid találta meg remekül Vismeg Zsombort középen, Teodorosz Vlahosz csapata becsülettel üldözte a mieinket, Kalogeropulosz erős lövése a Vogelt váltó Mizsei Márton jobb kezéről bepattant, ahogy Konsztantinosz Gkiuvecisz is betalált a kapás szélről – de Varga Zsolt együttese ismét kialakította a három lépésnyi (pontosabban gólnyi) távolságot. Vigvári Vince a kapás oldalról, nullszögből ravaszul kinézett a bekk felé, viszont eközben középre játszotta a negyedszer is eredményes Jansiknak. Burián rosszkéz oldali góljával megint négy volt közte, Mizsei ezután hárította Geniduinasz ötméteresét, négy és fél perccel a vége előtt kezdtek csökkenni a görög esélyek. Geniduinasz aztán átlövésből javított, és Kalogeropulosz életerős lövése is utat talált a kapuba, de Burián a rossz kéz oldalról megint nem hibázott, és felzárkózott az ugyancsak négygólos Jansikhoz. Papanikolau, majd Gkiuvecisz is túljárt néhány lóbálás után a magyar védők eszén – a játék addigi képéhez kicsit szorossá vált a vége, de a mínusz egyre felzárkózó görögöknek az egyenlítésre már nem volt lehetősége, a magyar csapat végig vezetve 13–12-re győzött.

Mivel Olaszország a nap korábbi mérkőzésén 12–10-re legyőzte Spanyolországot, a mieinkhez hasonlóan két győzelemmel és egy vereséggel zárt, ám az egymás elleni eredmény alapján (Varga Zsolt csapata az első fordulóban 12–10-re nyert az olaszok ellen) Magyarország lett a Trinacria-kupa győztese a hazaiakat megelőzve.

A másik vasárnapi mérkőzésen

Olaszország–Spanyolország 12–10 (3–4, 4–2, 2–3, 3–1)

A torna végeredménye: 1. Magyarország 2 győzelem/1 vereség, 2. Olaszország 2/1, 3. Görögország 1/2, 4. Spanyolország 1/2

Azonos győzelemszám esetén az egymás elleni eredmény döntött.