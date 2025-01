Férfi vízilabda, vk-selejtező: remek második negyeddel verte a franciákat a magyar válogatott, s megnyerte csoportját

MIRE ELÉG TIZENNYOLC ÓRA? Ez volt a legfontosabb kérdés férfi vízilabda-válogatottunk háza táján, amely a világkupa-selejtező hétfő esti nyitánya után kedden kora délután ismét vízbe ugrott Bukarestben. Ráadásul a kurta-furcsa lebonyolításból adódóan a tornát pihenőnappal kezdő franciák ellen, akikről nincsenek jó emlékeink az elmúlt évekből, elég csak a dohai vb-negyeddöntőre gondolni…

Nos, a mumus ismét riogatott: két perc alatt két gólt kaptunk a rosszkézoldalról, elöl nem jöttek be a megoldásaink, sok volt a pontatlanság a játékunkban. Hugo Fontaninak eleinte nem is kellett védenie, aztán elkezdtünk tüzelni, de a francia kapus még állta a sarat – mint utóbb kiderült, nem sokáig. Nyolc percnyi játék után mindenesetre 3–1-re vezetett a rivális, a védekezésben is nagy munkát végző Ugo Crousillat villanása zárta le az első negyedet.

Aztán Szakonyi Dániel úgy döntött, hogy lehúzza a rolót.

Ahogy összeállt a védekezésünk, felpezsdült a mérkőzés, a labdaszerzésekből gyors indításokkal operáltunk, ötmétereseket harcoltunk ki. Fontani jó diák módjára jelentkezett, hogy ő bizony a labdát ütötte el, csakhogy időközben két bekk próbált Varga Vince nyakába csimpaszkodni… Manhercz Krisztián és Burián Gergely is belőtte a maga ötösét, aztán Vigvári Vendel lőtt két gólt lefordulásból, a kettő között meg alaposan legyalultuk a kapufát, a franciák csak kapkodták a fejüket.

„Gyerünk már!” – érkezett a biztatás a kispadról, az ürességtől kongó uszodában minden instrukciót tisztán hallottak a játékosok. A második negyedben szinte minden bejött a mieinknek, Nagy Ákos csaknem nullszögből lőtt szemfüles gólt, hat nullás sorozattal ráztuk le a franciákat. Az emberhátrányos védekezésünkre ezúttal sem lehetett panasz, Burián például a blokkja után néhány másodperccel a túloldalon ötméterest harcolt ki – Ekler Zsombor kihagyta a büntetőt, de nem sokkal később átlövésből javított.

A klasszikus centerek hozták a kiállításokat, a beúszó Tátrai Dávid pedig a centergólt, de a harmadik negyed végén a franciák bejátszásai is ültek, másfél perc alatt lőttek annyit, mint addig összesen. A magyar válogatott viszont nem tört meg, sőt, a hosszas videózások után is maradt még puskapora, Nagy Ádám irgalmatlanul nagy góllal mattolta Fontanit.

A megérdemelt 15–10-es győzelem a spanyolok elleni hétfői sikerrel együtt biztos csoportelsőséget és még egy szünnapot jelent, így legközelebb a pénteki negyeddöntőben láthatjuk játszani férfi pólósainkat.

VÍZILABDA

FÉRFI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ, BUKAREST

A-CSOPORT

Magyarország–Franciaország 15–10 (1–3, 6–0, 3–3, 5–4)

Bukarest, 80 néző. V: Margeta (szlovén), Berisvili (grúz).

MAGYARORSZÁG: Szakonyi – VIGVÁRI VENDEL 5, Manhercz 1, Angyal, Kovács P., NAGY ÁDÁM 1, BURIÁN 3, Csere: Bedő, NAGY ÁKOS 2, Ekler Zs. 1, Varga V., Tátrai D. 1, Vismeg Zs. 1. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

FRANCIAORSZÁG: Fontani – Vitrant, BOUET 2, Vernoux 1, MARION-VERNOUX 2, Crousillat 2, Guerin. Csere: Nardon 1, Carpentras 1, Do Carmo, Mas 1, Drahe, Braise. Szövetségi kapitány: Florian Bruzzo

Emberelőny-kihasználás: 10/6, ill. 12/6. Gól – ötméteresből: 3/2, ill. –. Kipontozódott: Varga V. (23. p.), Guerin (24. p.), Manhercz (26. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Zsolt: – Az új szabályok miatt a négy-ötgólos előny még három negyed után sem jelent biztos győzelmet. Sok mindenen kell még dolgoznunk, viszont már érződik, hogy van egy ritmusa a játékunknak, segítjük egymást hátul, ebből az erőfeszítésből építkezhetünk.