„Go, go, Faragó!” – még 44 nap a rajtig

Becsületbeli ügy a vízilabda Magyarországon, avagy nemzeti sport! Ezen egyszerre nagy nyomást jelentő, ám annál megtisztelőbb és magasztosabb kijelentés létrejöttében hatalmas szerepe volt az 1976-os montreali olimpián aranyérmet szerző magyar férfiválogatottnak.

Ez volt a nemzeti csapat hatodik ötkarikás elsősége, amelyet olyan elsöprő fölénnyel nyert meg, hogy az utolsó, Jugoszlávia ellen 5–5-tel záruló rangadónak már nem volt tétje. Azelőtt Ausztrália (7–6), Kanada (4–2), az NSZK kétszer (4–0 és 5–3), Olaszország (6–5), Hollandia (5–3) és Románia (9–8) is fejet hajtott a Gyarmati Dezső és Kárpáti György együttese előtt.

„Go, go, Faragó!” – így szurkolt a montreali közönség a „Pólósok pólósa”, Faragó Tamás nevével fémjelzett nemzeti csapatunknak Kanadában. A torna gólkirálya (22 gól) mellett a győztes csapat többi tagja is kivétel nélkül megérdemli, hogy leírjuk a nevét: Csapó Gábor, Cservenyák Tibor, Gerendás György, Horkai György, Kenéz György, Konrád Ferenc, Molnár Endre, Sárosi László, Sudár Attila és ifj. Szivós István. Mindannyian hatalmas alakjai a magyar és az egyetemes vízilabdának, közülük többen játékos-pályafutásuk után is tevékeny szerepet vállaltak a sportág fejlődésében.

Horkai volt az, aki az atlantai olimpia előtt elkezdte a fiatalítást, amely az újszerű edzésmódszereivel vegyítve megalapozta a Kemény Dénes irányításával a világot letaroló következő aranygenerációt, majd a 2014-ben a Vogel Soma, Manhercz Krisztián, Nagy Ádám nevével fémjelzett ifjúsági válogatottat is korosztályos vb-aranyhoz segítette. Gerendás előbb a BVSC-nél, majd az Egernél épített ki dinasztiát, a szenvedélye és szókimondása a 70. születésnapja után sem kopott meg. Ugyanez igaz Faragóra is, aki Vasas-legendaként a mai napig rendszeresen látogatja szeretett klubja mérkőzéseit, 2005-ben pedig szövetségi kapitányként vezette világbajnoki címre női válogatottunkat. Legendáink közül sajnos már nincs közöttünk Konrád Ferenc, Csapó Gábor és ifj. Szivós István, ők már a mennyországban dobálják a gólokat.