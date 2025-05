Kajak-kenu: erős ifjúsági csapat várja a nyári világversenyeket

A magyar kajak-kenu utánpótlás évről évre remekel a korosztályos világversenyeken, szinte minden esztendőben sikerül még egy lapáttal rátenni a korábbi eredményekre, az újabb tehetségek pedig kis túlzással futószalagon érkeznek, hiszen a serdülőket érintő Olimpiai Reménységek Versenyén rendre az élen végez a magyar küldöttség, és az ifjúságiak között is kiválóan szerepelnek a világ- és Európa-bajnokságon.

A múlt hét végi, szegedi felnőttválogató mellett megrendezett

ifjúsági tájékoztató verseny pedig arra enged következtetni, hogy ez idén sem lesz másképp.

A korosztály válogatottja először mutathatta meg idén élesben, hogy mit tud, az elmúlt hónapokban csak edzőtáborokban találkoztak a fiatalok. Az eredmények ITT böngészhetők.

Az utánpótlás-kapitányként tavaly év végén munkába álló Kadler Viktor bizakodó a látottak alapján; a tapasztalatait a honlapunkkal osztotta meg.

Kadler Viktor Forrás: MKKSZ

„Április elején egy hetet Dunavarsányban edzőtáboroztunk a fiatalokkal, a vízen is megismerkedtünk velük, ott már körvonalazódott, kik emelkedhetnek ki a mezőnyből – mondja a szakvezető. – Ilyen szempontból nagy meglepetések nem történtek, szerencsére kiélezett, színvonalas futamokat figyelhettünk, erős mezőnnyel. Annak ellenére, hogy a serdülők ezen az eseményen nem szerepeltek, nem volt alacsony a létszám, így is számos elő- és középfutam került a programba. Voltak kiemelkedő teljesítmények, Mircse Iván vagy Paragi Petra például a felnőttek között is bizonyított, előbbi K1 ezer méteren hatodik lett, utóbbi pedig C1 kétszázon zárt negyedikként; ők meghatározó tagjai az ifjúsági mezőnynek. Május végén jön az első, június végén pedig a második válogató, ezek alapján alakul ki a júliusi korosztályos Eb-re és vébére utazó keret. Arra számítok, hogy

a válogatókon kiváló idők születnek, szoros összecsapásokkal, színvonalas döntőkkel,

a másodikon ráadásul már a serdülők is vízre szállnak, akik előtt szintén nyitva a kapu, hogy kiharcolják az ifi vébén vagy Eb-n az indulást. Nekik azonban az Olimpiai Reménységek Versenye az idei elsődleges cél. Erős korosztályokról beszélünk!”

(Kiemelt képünkön: Mircse Iván Forrás: MKKSZ)