A Budakalászon hosszabbító Csoknyai István nehezebb idényre számít

Hatodik idényét kezdi Budakalá­szon Csoknyai István, miután hétfőn újabb egy évvel meghosszabbította szerződését a klubbal, amely a legutóbbi idényben ugyan közel került a kieséshez, de végül óriási hajrával kiharcolta a bennmaradást és a 12. helyen végzett.

„Ami rossz összejöhetett, az össze is jött… – foglalta össze a gyenge szereplés okait a rutinos edző. – Kezdve azzal, hogy rossz volt a sorsolásunk, sorra jöttek a sérülések, szerencsénk sem volt, sokszor kaptunk ki egyetlen góllal, a vereségek miatt pedig elbizonytalanodtunk, és az önbizalmunkat is újra kellett építeni. Az első hat forduló után még nem volt pontunk sem, miközben a többiek már javában gyűjtögették őket. De a srácok becsületesen végigküzdötték az idényt, nagyot hajráztak, és végül tizenöt pontot szereztünk, bár az elmúlt öt évben mindig húsz pont felett zártunk.”

A lélektani fordulópont a közvetlen rivális Dabas elleni 27–26-os hazai győzelem volt a 22. körben, mert ha azon a mérkőzésen vereséget szenved a Csoknyai-csapat, szinte biztosan a kiesés sorsára jut, ugyanis lépéshátrányba kerül, és üldözöttből üldözővé vált volna, ami mentálisan sokkal nehezebb helyzet.

A következő évad, ha lehet, még nehezebb lesz, mivel a nyáron távozott hét meghatározó játékos: Josip-Juric Grgic balátlövő, Juhász Ádám irányító, Kovács Dominik balszélső, Makszim Mihalin beálló, Szmetán Péter jobbszélső és a két kapus, Tóth Mihály, valamint Váczi Dániel. Maradt viszont a csapatnál Sinkovits Benjamin jobbátlövő, aki hosszú sérülés után éppen a Dabas ellen tért vissza, valamint a gárda egyetlen légiósa, a cseh balátlövő Jan Polcar, őszre teljesen felépülhet a jobbszélső Varjú Martin, és várhatóan még egy beálló csatlakozik a kerethez.

„A távozó játékosok helyére fiatalok érkeztek, aminek van jó és rossz oldala is. Kiesik a rutin, ugyanakkor lesz helyette fiatalos lendület, bizonyítási vágy és kiszámíthatatlanság. Valószínűleg védekezési rendszert is váltanunk kell, támadásban is lesznek változások, de én egyáltalán nem bánom, hogy így alakult, ugyanis nagyon szeretek fiatalokkal dolgozni, szeretem látni rajtuk a fejlődést és a hitet” – tette hozzá Csoknyai István.

A Budakalász csapata július 21-én kezdi meg a felkészülést.