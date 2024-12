Gyorskorcsolya: túl vannak az első félév javán a juniorok

Kis túlzással egy szempillantása alatt túl vannak a juniorkorú gyorskorcsolyázók a 2024/2025-ös évad első felének legfontosabb versenyein, vagy fogalmazhatunk úgy is, a teljes idény célversenyeinek a felét már kipipálhatják a magyar fiatalok.

December első felében ugyanis egymás utáni hétvégéken megrendezték a junior-világkupasorozat első és második fordulóját is, egyaránt a lengyelországi Zakopanéban.

A fiúk között három, a lányok mezőnyében egy magyar indulót figyelhettünk.

Az első fordulóban Lukács Somának az 500-on elért 18. helye volt a legjobb eredmény a csapatból, míg a másodikban Sipos János lett 14. ugyanezen a távon; Sándor Lilla a tömegrajtos számban zárt 16.-ként, 3000-en pedig 24. lett.

„Újonc a válogatottban a tizenöt éves Klimasz Márton, aki nem illetődött meg debütánsként, és jól szerepelt; görkorcsolyáról váltott nemrég a nagypályás gyorskorcsolyára, és már a világkupa előtt is megmutatta a tehetségét, korosztályos országos csúcs is fűződik már a nevéhez. Fokozatosan fejlődik, remélem, a folytatás is hasonló lesz az esetében – mondja Kóti Gábor, a férfiválogatott szövetségi edzője. – Lukács Soma utolsó éves junior, ahogyan Sipos János is. Előbbivel kitűzött cél volt, hogy az egyik távon bekerüljön a top tízbe; ez nem sikerült, de nagyon kemény mezőnyben így is bekerült a legjobb húsz közé. Nem vagyunk csalódottak, de picit többet vártunk. Jani augusztus óta Hollandiában készül, remek körülmények között, ám egy elhúzódó betegség miatt az első világkupa-fordulóban nem is tudott jégre állni, és a második felvonás közben is lehetett látni, hogy még messze van a legjobbjától. Sándor Lilla nem velem készül, hanem egy svájci csapatban, így nem is mennék jobban bele a teljesítményébe; sok tapasztalatot kell még gyűjtenie, amire remek lehetőség lesz a jövő év eleje.

Összességében nem vagyunk csalódottak, de maradt némi hiányérzet.

Februárban következik majd a világkupa harmadik köre, utána pedig jön a junior-világbajnokság.

„Nem könnyű a fiataloknak, hiszen szinte egész évben készülünk, egy évadban pedig csak négy olyan világverseny van, amin megmutathatják magukat. Ebből az utolsó a vébé, amire jelen állás szerint Soma és Jani biztos induló, Marci pedig jó eséllyel pályázik a részvételre. A lányok közül pedig Lillának lesz még esélye kiharcolni a vébészereplést.”

(Kiemelt képünkön: a magyar küldöttség a gyorskorcsolya-világkupán Forrás: Hunskate/Facebook)