Kézilabda: izgalmas hetek előtt áll Fazekas Máté

Nagy mérföldkőhöz érkezett 2023 októberében a kézilabdázó Fazekas Máté, aki a Fejér B.Á.L. Veszprém tagjaként 17 évesen bemutatkozott az NB I-ben, nem is akárhogyan: hét gólt szerzett a Komló csapata ellen. A folytatásban még nyolcszor kapott lehetőséget a felnőttélvonalban az irányító, aki közben a klub U21-es, NB I/B-s együttesében is bizonyított, miközben időről időre az ifjúsági válogatott összetartásaira is meghívták.

Teljesítményének köszönhetően a folytatásban is lehetősége lesz pályára lépni az NB I-ben, ugyanis a végül kieső helyen záró veszprémiektől leigazolta őt az időközben a másodosztályt megnyerő, így az élvonalba feljutó Győri ETO-UNI FKC.

„Nagyon várom az új évad kezdetét.

Olyan játékosokkal készülhetek majd együtt, akiktől rengeteget lehet tanulni, ez is az egyik legfőbb célom.

Bízom benne, hogy minél több játéklehetőséghez jutok majd” – mondja Fazekas az Utánpótlássportnak.

A fiatalra azonban előbb még a válogatottban vár feladat, a pályafutása során az eddigi legnagyobb, ugyanis

először szerepelhet korosztályos Európa-bajnokságon a 2006-os és 2007-es születésű kézilabdázók alkotta ifjúsági nemzeti csapattal.

A kontinensviadal augusztus hetediként kezdődik Montenegróban.

„Mindannyiónknak óriási megtiszteltetés, hogy viselhetjük a címeres mezt. Volt egy rövid nyári pihenőnk, július közepén pedig újra találkoztunk, amit már mindenki nagyon várt, azóta zajlik a közvetlen felkészülés (jelenleg a NEKA-n szerepel Héraklész-tornán a csapat – a szerk.).

Nyugodtan fogalmazhatok úgy, hogy egy család vagyunk, szeretjük és kiegészítjük egymást.

Izgatottan várjuk az Európa-bajnokság kezdetét; csapatszinten az elsődleges, hogy az élen továbbjussunk a csoportból, utána lehet majd új célokat állítani.”

(Kiemelt képünkön: Fazekas Máté a labdával Fotó: Tompos Gábor, NEKA)