A Triple Crown után az Ontario-tó meghódítására készül Mányoki Attila

Mányoki Attila a rangos elismeréshez, a Triple Crownhoz három legendás távot teljesített: a La Manche csatornát, a Catalina-csatornát és a Manhattan-sziget körülötti kört.

„Kívülről talán egyszerűnek tűnik ez az egész. Már a tény is büszkeséggel tölt el, hogy lehetőségem nyílt a világ egyik legöregebb versenyén indulni, ami 1915 óta működik, még a világháborúk sem akadályozták meg a megrendezését. Az az idő, amit el kell tölteni a vízben, az ég és föld egy szoros átúszásához képest, amikor órákon át csak egy kísérőhajót látsz. Itt végig veled vannak a legendás épületek és hidak, amelyek különlegessé teszik az úszást. (...) Medúzákkal szinte folyamatosan találkoztam, még a kör úgynevezett tetején is éreztem, hogy a kezemmel és a lábammal is érintem őket” – mondta Mányoki a Manhattan-szigetet átölelő körről.

A magyar hosszútávúszó mindhárom történelmi távot sikerrel abszolválta, méghozzá az átlagnál jobb időeredménnyel. Mányoki ezzel a világ 352. úszója lett, akinek sikerült végig járnia ezt az embert próbáló utat.

Az 51 éves Mányoki elmondása szerint tizenkét év kitartó munkája és rengeteg áldozat áll a mostani eredmény mögött — és a céljai korántsem értek véget, további kihívások is várnak még rá.

„Jövő júliusban úszom az Ontario-tavat. Ez kicsivel mint 51 kilométert jelent légvonalban, ugyanis a Niagara torkolatától Torontóig kell menni. Csak hát ezt lehetetlenség légvonalban teljesíteni a széljárás miatt. Megpróbálom 55-60 kilométer körül teljesíteni a távot. (...) 2027 augusztusára Loch Ness a terv, ami több mint 30 kilométer.”