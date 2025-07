A száz éve született Gellér Sándorra emlékezett az Aranycsapat Testület Keszthelyen

Gellér Sándor játszott az évszázad mérkőzésén, a londoni 6:3-ra végződő diadalon, és annak visszavágóján is, amelyet 7:1-re nyert meg a magyar válogatott Budapesten – idézte fel a keszthelyi temetőben id. Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke.

Elmondta: szervezetük megalakulása óta fontosnak tartják, hogy a hazának dicsőséget szerző játékosokról – akik például olyan történelmi győzelmeket arattak, mint az évszázad mérkőzése – megemlékezzenek. Fontosnak nevezte, hogy a közvélemény tudjon arról, hogy Grosics Gyula mellett egy másik kapus is nyolc alkalommal védte az Aranycsapat hálóját. Gellér Sándor kvalitásait jól mutatja, hogy az olimpiai és világbajnoki keretbe is beválogatták, mivel azonban nem lépett pályára a mérkőzéseken, érmet nem kaphatott – tette hozzá id. Lomnici Zoltán.

Az Aranycsapat Testület elnöke felhívta a figyelmet arra is, hogy az Aranycsapat győzelmei nem csupán sporttörténeti jelentőségűek, hiszen a második világháború után egy vesztes, megtört és megalázott nemzet fejét emelték fel nemzetközi győzelmeik, különösen az évszázad mérkőzése, amelyen a veretlen angol válogatottat sikerült Londonban, majd a visszavágón Budapesten is legyőzni. Ezért lehet azt mondani, hogy az Aranycsapat győzelmei politikailag, a nemzeti öntudat, önbecsülés szempontjából is jelentősek voltak – fogalmazott.

A megemlékezésen id. Lomnici Zoltán Turi Zsolt hagyományőrzővel koszorút helyezett el, mécsest gyújtott, majd fejet hajtott Gellér Sándor sírjánál a keszthelyi temetőben. A kiváló kapus születésének századik évfordulójáról más szervezetek is megemlékeztek Keszthelyen.