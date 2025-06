Nyílt vízi úszás: Bartalos bronzot, majd ezüstöt nyert a junior Eb-n

A 14-19 éves úszókat mozgósító nyílt vízi Európa-bajnokság pénteki versenynapján sem maradtunk medál nélkül: délelőtt

a legfiatalabbak 5 kilométeres viadalán Bartalos Anna harmadikként ért célba, így bronzot akasztottak a nyakába, majd este a KO-viadal végén egy ezüsttel is gazdagította kollekcióját.

A Tatabányai VSE 14 esztendős kitűnősége tavaly egyéniben az öt kilométeres távon, a bécsi utánpótlás Eb-n ezüstérmet szerzett. Setúbalban az elején vezetett, aztán fél távnál második volt, a harmadik körben a negyedik pozíciót foglalta el, a hajrát azonban jól bírta, s bő két másodperccel a győztes mögött harmadikként „ütötte le” a célt jelző panelt.

A mieink közül a 29 fős mezőnyben a 14 éves Kertész Boróka hatodik, a 15 esztendős Gulyás Fanni pedig a 14. lett.

A fiúknál az 5 kilométeren indult magyar trióból a Kőbánya SC-s Marosszéki Armand negyedikként végzett,

a bronzéremhez bő egy másodperc hiányzott neki. Nagy Péter a 23 versenyzőt számláló mezőnyben 17.-ként zárt, míg Sárkány Zétényt kizárták.

A péntek délutáni programban, első ízben az utánpótlás Eb-k históriájában a 3 kilométeres kieséses sprintversenyt rendezték meg, s először a fiúk, összesen 41-en vágtak neki a három etapos erőpróbának. Az 1500 méteres nyitószakaszból három honfitársunk közül Kárpáti Máté másodikként, Kovács-Seres Hunor, a 10 kilométer ezüstérmese harmadikként jutott tovább, Kreisz Bálint viszont futamuk 11. helyezettjeként éppen kiszorult a legjobbak mezőnyéből. Az 1000 méteres versenyszakasz jelentette akadályt is magabiztosan vette Kárpáti és Kovács-Seres is, előbbi a negyedik, utóbbi a hetedik idővel lépett tovább a tízfős döntőbe, amelynek szereplőire 500 méteres sprintverseny várt az érmekért. A véghajrára azonban már nem maradt kellő erő a mieinkben, a dunaújvárosi

Kovács-Seres hatodikként végzett, az UTE-s Kárpátinak pedig be kellett érnie a tizedik helyezéssel.

A lányok KO-viadalán a 7,5 km nyitónapi Európa-bajnoka, a zalaegerszegi Nagy Napsugár kilencedikként jutott tovább a másfél kilométeres első szakaszról, amelyen ugyanakkor elvérzett, pontosabban ahonnan nem került be a kvalifikáltak húsztagú mezőnyébe Abonyi-Tóth Glenda. Ott lehetett viszont az 1000 méteres második etap rajtolói között az 5 kilométer pénteki matinés bronzérmese, Bartalos Anna, aki az esti sprintversenyen futamgyőzelmet érően kezdett 1500 méteren. A folytatásban is remekelt, s a második legjobb idővel lett finalista, míg Nagy 13.-ként nem fért be a tízes döntőbe.

A medálokért zajló ötszázas futamban Bartalos újfent parádézott,

csupán a francia Lou-Ann Gaudaire volt jobb nála, így a délelőtti bronz mellé egy esti ezüstérmet is begyűjtött a magyar tini talentum.

(Kiemelt képen: Bartalos Anna egy napon beül két Eb-érmet is nyert Forrás: musz.hu/Facebook)