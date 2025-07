Varga Zsolt: Végig stabil maradt a védekezésünk

– Kívülről úgy tűnt, mindent megvalósítottak a vízben, amit elterveztek. Melyik játékelemmel volt a legelégedettebb?

– Leginkább a védekezésünket emelném ki, de támadásban is hatékonyak voltunk, sok gólt lőttünk. Felkészültünk az ausztrálokból, órákat videóztunk, hogy a lehető legjobban semlegesítsük őket. A hat a hat elleni játékban folyamatosan erőltették a párharcokat, de visszafelé gyorsabbak voltunk, így nehezebben nyertek területet. Jól működtek a zárások, az emberhátrányos védekezésünk is tetszett, a helyükön voltak a blokkok.

– A két csapat közötti különbséget jól szemlélteti, hogy egyszer sem kellett időt kérnie a mérkőzésen.

– Pedig volt egy pillanat a harmadik negyedben, amikor azt éreztem, hogy kérhetnék időt, de az eredmény nem adott rá okot. Abban a periódusban megváltozott a támadásaink ritmusa, feleslegesen pörgettük a játékot, de a védekezésünk végig stabil maradt.

– A vb-újonc Csoma Kristóf is kitett magáért, hatvanöt százalékos hatékonysággal védett és mindössze hat gólt kapott. Hogyan értékeli a kapusteljesítményt?

– Nagyon fontos, hogy kapusposzton erősek legyünk, szerencsére ezúttal is így volt. Még a mérkőzés előestéjén beszélgettünk Gárdonyi András kapusedzővel arról a különleges lélektani helyzetről, hogy Csoma Kristófnak és Mizsei Marcinak is ez az első világbajnoksága. Azt látom, hogy jól kezelik az ebből adódó mentális terhet, büszke vagyok rájuk.