Rasovszky Kristófot másodszor választotta a világ legjobb férfi nyílt vízi úszójának a WA – videó

A párizsi olimpián és a dohai vb-n 10 kilométeren aranyérmes Rasovszky Kristófot 2019 után 2024-ben másodszor választotta meg a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a World Aquatics az év legjobb férfi nyílt vízi úszójának. A „Balatoni cápa” most meg is kapta a díjat, s annak kibontásáról videót is készített.

Rasovszkynak parádés 2024-es éve volt, hiszen tavaly februárban, a dohai világbajnokságon 10 kilométeren aranyérmes lett egyéniben, míg a csapattal bronzérmet szerzett, emellett a belgrádi Európa-bajnokságon győzött a váltóval is, majd a párizsi olimpián – szintén 10 km-en – aranyérmet nyert, megelőzve a harmadik helyen záró honfitársát, Betlehem Dávidot. A „Balatoni cápát" az elért eredményei után a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a World Aquatics a 2024-es év legjobb férfi nyílt vízi úszójának választotta. Rasovszky már meg is kapta a WA elismerését, a díj kibontásáról videót készített. Rasovszky Kristóf az Év Sportolója-szavazáson második lett a szintén olimpiai bajnok Kós Hubert mögött és Milák Kristóf előtt.