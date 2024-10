Rasovszky Kristóf: feltöltődés közben hatodik hely

A szokásosnál is mostohább körülmények várták az úszókat Setúbal partjainál: a délutáni órákban komoly szél fújt, így még a férfiak legjobbjai is 2:09 percig küszködtek az elemekkel (csendesebb tavakban 1:52 alatt leússzák a távot). Rasovszky Kristóf is a húrok közé csapott: a párizsi olimpia után először versenyzett olimpiai bajnokunk, igaz, a játékokat követő pihenő és az egyelőre napi egy edzésre korlátozódó terhelés miatt aligha volt várható, hogy hasonló módon domináljon, mint a Szajnában.

Ehhez képest még az utolsó kör előtt is vezetett Kristóf, aki folyamatosan az élmezőnyben haladt – viszont az ezután robbantó olasz Marcelo Giudival már nem tudta tartani a tempót. Ugyanakkor a többiekkel nagy csatát vívott, egy hetes boly csatázott az érmekért, Rasovszky végül hatodikként ért be célfotóval; a negyedik Marc-Antoine Oliviertől hat tizednyire lemaradva.

„Azért ez így nem volt könnyű, egy hónap kihagyással és a szokásosnál kevesebb edzéssel – értékelte a történteket az olimpiai és világbajnok. – Ráadásul tovább tartott a verseny a szokásosnál, ez így külön nehézzé tette az egészet, ettől függetlenül nem lehetek elégedetlen. Az első nyolcban végeztem, a győztest leszámítva az érmesektől is csupán három másodperc választott el; a többségük korábban kezdte újra az edzéseket, napi kettőket nyomnak, ezért is mondom, hogy szerintem jól sikerült ez a verseny. A végén nyilván hiányzott a szokásos edzettségi szint, de ez a fél év nem arról szól, hogy csúcsformában legyek. Sokkal inkább arról, hogy az úszás mellett azért feltöltődjek, aztán januártól jöhet megint a komoly munka, hogy a legjobb formában legyek a világbajnokságon.”

A hölgyek versenye hasonló koreográfia szerint alakult, Fábián Bettina szintén végig elöl ment, ő is vezetett többször, ám a legvégén leszorult a dobogóról és ugyanúgy az ötödik helyen zárt, mint az olimpián. Igaz, itt nem vágtázott el senki a végén, a német Lea Boy tudott picit eltempózni, de nem sokkal – Fábián csupán öt másodperccel ért be mögötte.

„Már nagyon vártam, hogy újra úszhassak nyílt vízen, még izgultam is – nem gondoltam volna, hogy még remegni fogok egy világkupaverseny előtt – mondta mosolyogva Fábián. – Ezt a helyszínt is kezdem megszeretni, évről évre jobban tetszik. Azt tudtam, hogy a vége nehéz lesz, hiszen nem vagyok formában, volt kis betegség is. Ennek ellenére végig azon voltam, hogy a bollyal tudjak maradni, meg rámentem a sprintversenyben nyerhető pontokra, szerintem ez ment is jól. Tapasztalatszerzésnek is kiváló volt ez, a következő versenyeken sok mindent tudok majd hasznosítani.”

A világkupa két hét múlva Hongkongban folytatódik, majd a Szaúd-Arábiában rendezendő strand világjátékok keretében zárul november 22-én.

ÚSZÁS

Nyílt vízi világkupa, 3. állomás, Setúbal

Férfiak: 1. Marcelo Giudi (olasz) 2:08:31.20, …6. Rasovszky Kristóf 2:09:03.10

Nők: 1. Lea Boy (német) 2:18:30.70, …5. Fábián Bettina 2:18:36.20