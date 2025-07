Nyílt vízi úszás: „Várjuk az estét…” – Gellért Gábor szövetségi kapitány a szingapúri helyzetről

Magyar idő szerint este, Szingapúrban az éjfélhez közelítve egy fokkal okosabbak leszünk, mint most vagyunk: akkora lesz ugyanis meg a reggel vett vízminta eredménye, s akkor derül ki az is, csökkent-e az E.coli baktériumok száma-aránya a vízben, így az is, ellőhető-e a férfi 10 kilométeres verseny rajtja – magyar idő szerint – hajnali fél kettőkor (ha igen, akkor fél ötkor a nők is nekivághatnak az olimpiai távnak).

„Várjuk az estét, akkor kiderül, hogyan tovább – mondta el a Nemzeti Sportnak Gellért Gábor, a nyílt vízi úszók szövetségi kapitánya. – Ha tovább halasztják a rajtot, akkor verseny helyett edzeni megyünk. Ez természetesen nem kellemes helyzet, van, aki feszültebb emiatt, s van, aki nyugodtabban kezeli a halasztást. Nyílt vízen ugyan egy-két nap csúszás belefér, de azért az semmiképpen sem túl jó, hogy formába hoztuk a versenyzőket, a rajt meg csak tolódik. Ha szingapúri idő szerint reggel, magyar idő szerint hajnalban nem indul el a mezőny, az újabb vizsgálati eredmény után délután, magyar idő szerint délelőtt még összejöhet a rajt. Ha így lesz, nem szenved hátrányt senki, hiszen marad a csütörtöki szabadnap a péntekre, szombatra és vasárnapra tervezett versenyszámok előtt. Ha nem így történik, akkor nem tudom, hogy lesz.”

Gellért Gábor megjegyezte, világversenyen ugyan még nem, világkupa-viadalon azonban már szembesültek hasonló helyzettel: „A párizsi olimpia tesztversenyén három napig vártuk, hogy javuljon a Szajna vízminősége, de ez nem történt meg, el is maradt a verseny. Sokan kérdezték tőlem is, itt miért rendeznek vébét, ha ilyen helyzet előállhat? Sajnos, ez nem várt fordulat, május óta hetente mérték a víz minőségét, egyszer sem fordult elő, hogy ilyen rossz lett volna az eredmény.”

A kapitány elárulta, hogy a versenyzők kedden úgy fekszenek le, hogy másnap versenyeznek, hiszen a döntés szingapúri idő szerint csak éjfél körül születik meg.

„Amikor reggel felébrednek, megnézik a telefonjukat. Ha azt látják, nincs verseny, alszanak tovább, ha azt, hogy lesz rajt, akkor indulnak a buszhoz” – tette hozzá Gellért Gábor.