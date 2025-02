„Többé nem hiszek a tiszta sportban.”

Súlyos állítás, pláne egy háromszoros Grand Slam-győztes teniszezőtől. A svájci Stanislas Wawrinka közösségi oldalán egyetlen mondattal reagált Jannik Sinner három hónapos eltiltására, mégis lavinát indított el: több mint kétezren szóltak hozzá a bejegyzéshez, korábbi és jelenlegi játékosok is véleményt nyilvánítottak az ügyben.

Az ügyben, amelynek szombaton váratlanul pont került a végére: mint beszámoltunk róla, az olasz világelső és az ügyében fellebbező Nemzetközi Dopping­ellenes Ügynökség (WADA) megegyezett egymással. Volt, aki egyetértett a döntéssel, sokan kevesellték a három hónapot, mindenesetre most újfent mindenki erről beszél, ami aligha tesz jót a sportág megítélésének. Az orosz Jevgenyij Kafelnyikov egyenesen azt mondta, ha még mindig aktív lenne és összekerülne Sinnerrel, nem lépne pályára ellene – függetlenül attól, hogy az első fordulóban vagy a döntőben találkoznának.

A WADA korábban egy-két éves eltiltásról szóló keresetet nyújtott be a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS), ám a megállapodással ezt visszavonta, ugyanis elfogadta Sinner álláspontját. A 23 éves teniszező szervezetében tavaly márciusban mutattak ki kloszte­bolt – az akkori fizioterapeutája óvatlansága miatt. Azóta egymást követték a fejlemények, gyakorlatilag minden hónap végén „változott a csillagok állása”, végül a kilátásba helyezett két évnél jóval enyhébb büntetést kapott a háromszoros Grand Slam-győztes klasszis.

„Ez az ügy majdnem egy éve terhelt, még sokáig elhúzódhatott volna – írta közleményében Jannik Sinner. – Felelős vagyok a csapatomért, és azzal is tisztában vagyok, hogy a WADA szigorú szabályai a szeretett sportágamat védik. Emiatt elfogadtam a WADA ajánlatát, hogy három hónapos eltiltással zárjuk le a folyamatot.”

Sinner ügyvédje, Jamie Singer is örül a megállapodásnak. Nyilatkozatában megerősítette, hogy a teniszezőnek nem volt tudomása a történtekről, és nem is származott előnye abból, hogy kloszte­bol került a szervezetébe. Az ATP is üdvözölte az ügy lezárását, ugyanakkor kiemelte, az esetből tanulniuk kell a játékosoknak, hogy kellően elővigyázatosak legyenek.

Hogy az olasz tanul-e belőle? Egyelőre nem tudjuk, azt viszont igen, hogy április 13-tól edzhet, május 4-én pedig visszatérhet, így a Roland Garroson már versenyezhet.