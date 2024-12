Jilly Ádám a negyeddöntőben már Fucsoviccsal játszhat

A fiatal reménységek hazánk legjobbjaival is játszhatnak, és fontos tapasztalatokat gyűjthetnek – erre is lehetőséget teremt az új magyar teniszbajnokság, melynek szuperdöntőjét december 19. és 22. között rendezik a balatonfüredi Forrás Sportparkban. A múlt heti előselejtezőből csatlakozó négy-négy játékos (a férfiaknál Kisantal Botond, Jilly Ádám, Makk Péter és Kincses Kolos, a nőknél Benke-Giosanu Izabella, Molnár Kitti, Wiandt Veronika és Varga Viktória) mindegyike a tehetség kategóriába sorolható, ráadásul Makk Péteren és ­Wiandt Veronikán kívül mindannyian 20 év alatt vannak még.

Az Alfa Tenisziskola növendéke, a 18. évét nemrég betöltő Jilly Ádám utolsó juniorévét tölti, de már bemutatkozott a felnőttmezőnyben is – tavalyhoz hasonlóan az idén is elindult a GS Tenisz Clubban augusztus és szeptember fordulóján, két egymást követő héten tartott 15 000-es ITF-tornán szabadkártyásként. A másodikon egészen az elődöntőig menetelt, ezzel megszerezte első pontjait az ATP-világranglistán, emellett az elmúlt két évben a felnőtt ob-n is próbálkozott.

„Több-kevesebb sikerrel – mondta lapunknak Jilly Ádám. – De a mostani egy új rendszer, sokkal nagyobb lett a pénzdíj, az idény végére helyezték a tornát, így a legjobb magyar játékosok is indulhatnak. Bár selejteznem kellett a szuperdöntőre, nekem tetszik az újfajta lebonyolítás, mert ezeken a mérkőzéseken kiderül, mennyire vagyok jó formában.”

Az előselejtezős teljesítménye alapján jónak tekinthető a formája: mind a három ellenfelét, Péntek Ábelt, Major Áront és Szőke Ádámot is játszmaveszteség nélkül győzte le.

„Az év korábbi szakaszában azt hittem, az esztendő vége a pihenésé lesz, ám így is passzol a felkészülésembe a torna. Két héttel ezelőtt külföldi edzőtáborban is készültem az országos bajnokságra, a Héraklész-program keretein belül mehettem el Stockholmba, és bár az azt követő három-négy napban kicsit megbetegedtem, összességében jól tudtam dolgozni, maximális lendülettel tudok majd pályára lépni. Ellenfelemmel, Kisantal Botonddal éles meccsen még sosem játszottam, de ismerem őt – a legnagyobb erőssége az adogatása, arra nagyon készülök, ám a játék többi elemében képes leszek vele felvenni a versenyt. A sorsolás úgy alakult, hogy győzelem esetén Fucsovics Mártonnal mérkőzhetnék, ami nagyszerű lenne, de nem mentem előre ennyire gondolatban, ehhez először győznöm kell csütörtökön, arra koncentrálok” – fejtette ki Jilly, aki azt is elmondta, bár hamarosan az Egyesült Államokban megkezdi felsőfokú tanulmányait, lehetőség szerint a tanulás mellett és annak befejeztével is folytatná karrierje.

A magyar teniszbajnokság szuperdöntőjében csütörtökön rendezik meg az egyes nyolcaddöntőjét, pénteken a negyeddöntőt és a női páros elődöntőt, szombaton következnek a legjobb négy küzdelmei egyesben, valamint férfi párosban, és aznap kiderül, ki lesz a női páros bajnoka. A záró napon, vasárnap 11.30-tól rendezik a férfi páros fináléját, majd 14 órától előbb a női, majd a férfi egyes döntőjét.