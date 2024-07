Tenisz: Gyiana Snajder lett a Római-parti bajnok egyesben

Két Magyar Nagydíjat is rendeztek a héten, az egyik borítása az aszfalt, a másiké a salak volt. Az elnevezésen túli további hasonlóság, hogy míg a Hungaroringen a 23 éves ausztrál Oscar Piastri első nagydíjgyőzelmét aratta, addig a Római Teniszakadémián a 20 esztendős orosz Gyiana Snajder először nyert meg salakos tornát. Ellenfele Aljakszandra Szasznovics volt – a Snajdernél tíz évvel idősebb fehérorosz játékos kétszer, a holland Suzan Lamens elleni negyed-, és a szlovák Anna Karolína Schmiedlová ellen is vert helyzetből állt fel, ezúttal viszont nem találta meg az ellenszert. Szasznovics egyébként két, 2021-ben és 2022-ben történt első körös kiesés után jutott először jutott el a döntőbe a Római-parton, ám mivel három háromszettes mérkőzést is játszott, három órával többet töltött a pályán, mint Snajder, akinek csak Stollár Fanny nehezítette meg igazán a dolgát az első körben, a többieket két játszmában „lerendezte”. Az orosz teniszező tavaly a honfitárs bajnok Marija Tyimofejevától kapott ki a második fordulóban – második Római-parti jelenése tornagyőzelemmel zárult.

Az első kiemelt orosz mintha kissé lassan pörgött volna fel a találkozó kezdetére, ugyanis több hibáját követően Szasznovics rögtön az első játékban breakelte őt, ám a fehérorosz játékos nem tartotta meg ezt az előnyt, ő is bukta első adogatógémjét – Szasznovics erőssége egyébként nem éppen szerváiban keresendő, alaposan termelte a kettős hibákat a budapesti torna során, csak a Schmiedlová elleni, háromszettes elődöntőjében 17-et szedett össze, míg a szlovák játékos csak négyet, ebben a döntőben a fehérorosz csak négyet gyűjtött be. Egy hálón éppen csak átbucskázó labdával 3:1 lett az állás, ezzel az orosz került breakelőnybe, majd további két alkalommal az aktuális fogadójátékos vitte a gémet. Öt kettőnél Szasznovics először nyerte meg szervagémjét, majd Snajder 5:3-nál a játszmáért adogatva került kisebb hullámvölgybe, semmi negyvennél egy hálóba ütött labdával elbukta breakelőnyét, Szasznovics zárkózott – de a következő, igencsak lüktető játékban, melyben mindkét oldalon többször vétettek, és háromszor is volt egyenlő az állás, Szasznovics küldte a hálóba a labdát, így Snajder a gémen belüli harmadik breaklehetőségét értékesítette, és megszerezte a játszmaelőnyt, valamint a következő felvonást is ő kezdhette.

Úgy tűnt, Snajder egyértelmű fölényt alakíthat ki, ám mielőtt az orosz teniszező egy nyertes adogatógém és egy semmire nyert fogadójáték után igazán meglóghatott volna, ismét Szasznovics pillanatai következtek, mivel visszabreakelt, majd egyenlített. Ez a játékrész jóval inkább szólt a szép egyéni megoldásokról, mint a hibákról. A fehérorosz helyenként nagyszerű ritörnjeivel rukkolt ki, míg a balkezes orosz teniszező lapos tenyeresei mindannyiszor veszélyt jelentettek, a hosszabb labdameneteket gyakorta ezzel zárta le sikeresen – bár 3:3-nál éppen egy-egy rontás hozta el az újabb breakváltást, Snajder a hálóba ütött, ezzel lett 3:4, majd Szasznovics szinte ártatlan szituációban küldte szélesre a labdát, így lett 4:4. Ez egyébként szintén nem volt példa nélküli a Snajdernél tíz évvel idősebb fehérorosz játékában, néhány, kívülről egyszerűnek helyzetben döntött rosszul, és ütött nem egyszer szélesre. A 20 éves orosz játékos a lehető legjobbkor mutatott ismét erőt és vált dominánssá, a maradék két gémben már csak két labdamenetet bukott el, és fogadóként jutott meccslabdához 5:4-nél, melyet rögtön ki is használt.

Gyiana Snajder harmadik WTA-tornagyőzelmét aratta, az első kettőt idén szerezte, a januári huahini 250-est kemény pályán, a júniusi Bad Homburg-i 500-ast füvön – ezúttal salakon nyert. Továbbá új karriercsúcsot is elért, a 28. helyről a jövő héten előrelép a 23.-ra a legfrissebb világranglistán. Az elmúlt két évben senki nem ért el egy idényben három különböző borításon tornagyőzelmet, 2022-ben a francia Caroline Garcia hajtotta ezt végre. Illetve ő a legfiatalabb azóta, hogy 2009-ben a dán Caroline Wozniackinak 19 évesen sikerült mindez. Aljakszandra Szasznovics 2010 óta tartó profi pályafutásában ez volt a hatodik döntő WTA-tornákon, ám a végső siker ezúttal sem jött össze neki.

VÉLEMÉNY Gyiana Snajder, háromszoros WTA-tornagyőztes teniszező: Egész héten nagyon meleg volt, nehéz körülmények között játszottunk, ám így is igazán élveztem minden pillanatát a tornának. Az edzőmmel, Igor Andrejevvel nagyjából két hónapja dolgozunk együtt, de ez már a második közös tornagyőzelmünk, ahogy egyre jobban megismerjük egymást, szerintem egyre több mérkőzést, és egyre több versenyt nyerünk meg együtt.

HUNGARIAN GRAND PRIX, WTA 250-ES TORNA, RÓMAI-PART (267 082 dollár, salak)

Egyes. Döntő: Snajder (orosz, 1.)–Szasznovics (fehérorosz) 6:4, 6:4