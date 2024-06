Újabb maratoni meccs után Djokovics rekordot döntve került be a nyolcba

Novak Djokovics azok után, hogy négy és fél órás, hajnalig tartó csatában legyőzte Lorenzo Musettit, a 4. körben a 23. kiemelt Francisco Cerúndolóval került össze. A világelső korábban még sosem találkozott az argentinnal.

A 37 éves játékos az első három fordulóban 9 óra négy percet töltött pályán, míg Cerúndolo csak hat óra 52 percet. Ennek ellenére az első játszmát viszonylag simán, 6:1-re nyerte meg a szerb. A második szettben már fej fej mellett haladtak a felek, Cerúndolo a kilencedik alkalommal kihasználta bréklabdáját, és 7:5-ös győzelmével kiegyenlített.

Ekkor úgy tűnt, Djokovics elfáradt, ráadásul a térdét is fájlalta, és Cerúndolo 3:0-ra elhúzott. A címvédő azonban nem adta könnyen magát, de az argentin behúzta a harmadik játszmát is (6:3). A győzelemért játszhatott Cerúndolo, aki egy brékkel 4:2-re el is húzott. Djokovics hatalmasat küzdve visszajött a meccsbe, 6:5-nél pedig a negyedik játszmalabdáját kihasználva egyenlített.

Djokovics eddig ötvenszer játszott ötszettes meccset, ebből 39-et megnyert, és mindössze 11-et vesztett el, a Roland Garroson tíz győzelem és három vereség a mérlege. A döntő játszmában elvette Cerúndolo adogatását Djokovics, de az argentin rögtön visszabrékelt. A következő négy labdamenetben mindketten hozták adogatásukat, ezt követően Djokovics megint varázsolt, s brékelt. Innen már nem volt visszaút az argentinnak, a szerb hozta a saját adogatójátékát, és 6:3-ra behúzta az ötödik játszmát.

A négy óra 37 percig tartó mérkőzést tehát Djokovics nyerte meg, bejutva a legjobb nyolc közé. Ez volt a 370. Grand Slam-győzelme, amivel egyedüli rekorder, megelőzte ugyanis a 369 sikerig jutó Roger Federert.

https://www.eurosport.hu/tenisz/roland-garros/2024/djokovicot-megerintette-a-kieses-szele-dobbenetes-forditassal-jutott-garros-negyeddontobe_vid2155633/embed-video.shtml

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS (salak, 53 478 000 euró)

EGYES, 4. FORDULÓ (a 8 közé jutásért)

FÉRFIAK

Djokovics (szerb, 1.)–Cerúndolo (argentin, 23.) 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3

KÉSŐBB

Fritz (amerikai, 12.)–Ruud (norvég, 7.)

Zverev (német, 4.)–Rune (dán, 13.)

A 4. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA (ÁGRAJZ SZERINT)

FÉRFIAK

De Minaur (ausztrál, 11.)–Medvegyev (orosz, 5.) 4:6, 6:2, 6:1, 6:3

Cicipasz (görög, 9.)–Arnaldi (olasz) 3:6, 7:6 , 6:2, 6:2

Alcaraz (spanyol, 3.)–Auger-Aliassime (kanadai, 21.) 6:3, 6:3, 6:1

Dimitrov (bolgár, 10.)–Hurkacz (lengyel, 8.) 7:6, 6:4, 7:6

Sinner (olasz, 2.)–Moutet (francia) 2:6, 6:3, 6:2, 6:1

NŐK

Swiatek (lengyel, 1.)–Potapova (orosz) 6:0, 6:0

Vondrousová (cseh, 5.)–Danilovics (szerb) 6:4, 6:2

Gauff (amerikai, 3.)–Cocciaretto (olasz) 6:1, 6:2

Dzsabur (tunéziai, 8.)–Tauson (dán) 6:4, 6:4

Paolini (olasz, 12.)–Avaneszjan (orosz) 4:6, 6:0, 6:1

Ribakina (kazah, 4.)–Szvitolina (ukrán, 15.) 6:4, 6:3

Szabalenka (fehérorosz, 2.)–Navarro (amerikai, 22.) 6:2, 6:3

M. Andrejeva (orosz)–Gracheva (francia) 7:5, 6:2

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA (ÁGRAJZ SZERINT)

FÉRFIAK

Cicipasz (görög, 9.)–Alcaraz (spanyol, 3.)

Dimitrov (bolgár, 10.)–Sinner (olasz, 2.)

Zverev (német, 4.)/Rune (dán, 13.)–De Minaur (ausztrál, 11.)

Djokovics (szerb, 1.)–Fritz (amerikai, 12.)/Ruud (norvég, 7.)

NŐK

Swiatek (lengyel, 1.)–Vondrousová (cseh, 5.)

Gauff (amerikai, 3.)–Dzsabur (tunéziai, 8.)

Paolini (olasz, 12.)–Ribakina (kazah, 4.)

M. Andrejeva (orosz)–Szabalenka (fehérorosz, 2.)